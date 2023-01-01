春節形成群體免疫？中流行病專家：看各個城市情況

春節是否會形成中國民眾群體免疫，中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光認為，看各個城市（情況）。 （取材自百度百科）

對於春節是否會形成群體免疫，中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光認為，看各個城市（情況）。 「群體免疫是一個概念，應該是到底有多少人感染，使病毒流行不再容易了、傳播不太容易了，達到這麼一個局面。現在還有很多保持陰性的人，比如有些社區老年醫院，防護的比較好，外來人都不讓進去，那些老人疫苗 接種率比較低」。

據鳳凰財經網，曾光表示：「後來第二波也許這些地方現在沒流行，以後也不流行了。總而言之，我們公共衛生服務的原則就是不斷的對疫情 分析，不斷的告訴老百姓風險所在，進行預防。」

另據中華網，中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝則表示，急性傳染病還是有它的規律，在急性感染的高峰以後，都是第一周到第二周是最艱難的。現在其實不同的城市正在經歷急診和重症的高峰，可能是我們最困難的時期。隨著這一波大部分感染的重症，感染高峰過去以後，往後就會出現往下走的趨勢。

焦雅輝表示，病毒傳播一定有它的傳播係數，傳播到一定程度了，病毒總會越來越弱，通俗講就是說傳不動了，到了這樣一個階段的話，這個困難一定會過去的。