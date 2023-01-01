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中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

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中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

中央社台北1日電
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)

中國正處疫情海嘯，專家推估北京恐近1800萬人染疫，另據綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。

中國當前疫情既快又猛，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光近日指出，這波Omicron風暴進展速度超過想像，他估算北京市感染人數可能已超過80%，甚至還有可能更高。

中國新聞網路資訊平台「今日頭條」，去年12月30日刊發作者署名「管理視界」的文章指出，以北京約2200萬的常住人口推算，80%的感染人數就是1760萬，將近1800萬人。

文章指出，曾光這個估計是比較客觀的，由於他已經退休了，所以才敢做這樣的大膽估算。

作者舉自身觀察，周圍的北京員工的感染比例都超過90%了，不少已經接近100%了，現在還沒確診的人真是鳳毛麟角、非常稀少，一週前未感染的少數人本週多數都確診了，估計北京感染人數已大概超過1800萬。

文章表示，這次中國Omicron颶風與眾不同，猶如毒風飄過，人群成片倒下，發熱酸痛咳嗽不止，如此迅猛的傳播速度和感染能力，恐怕也是人類傳染病史上從未有過的。

由於中國已經不做大規模檢測，政府也沒有建立抗原自測上報平台，沒有準確的統計數據，但從網上發布的各種預測情況來看，比較一致的結論是：目前全國絕大多數城市都已經達峰，感染率都超過了50%，一些城市甚至超過了90%，綜合平均估算，全國感染率已經超過了40%，也就是說全國感染人數至少5.6億人，甚至有可能超過6億人了。

文章舉近期網傳衛健委的會議紀要，12月1日至20日中國累計染疫已達2.48億人，換算感染率17.63%。隨後10天是各地感染速度加速的時間，多數城市在這10天中達到峰值，因此感染率超過40%、感染人數達6億的推算並不算高，是比較符合實際。

中國自12月7日拋出優化防疫新10條鬆綁防疫後，文章認為開放後病毒的迅猛傳播猶如一場颶風，超過了國內外所有專家的認知，「20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率」，真是前所未有。

這篇文章表示，目前沒有一個專家能對此作出明確的判斷，這個疫情未來會怎麼發展，會造成多大的危害，現在沒人能明確判斷，只能是走一步看一步。

根據世界衛生組織資訊，至2022年12月18日的統計，全球共計超過6億4900萬例確診病例及逾660萬例死亡。

北京 疫情 防疫

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