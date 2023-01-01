中國醫衛專家：北上廣渝疫情近尾聲 之後須關注農村

中國醫衛專家估計，在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。(新華網)

中國醫衛專家團隊研判，北京 、上海、廣州、重慶等大城市，本輪疫情 會在2023 年元旦前後接近尾聲，影響開始減少，但此後疫情會集中影響中小城市和農村地區。

據紅星新聞，中國科學院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院陳賽娟團隊，和上海市公共衛生臨床中心範小紅團隊聯合在Frontiers of Medicine發表研究論文，初步判斷，此輪疫情感染人數將在2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

不過基於對重慶市主城區和郊區數據的數學類比分析，研究團隊認為，疫情峰值在郊區有所延後，且其感染峰值將在春運期間因疫情擴散加速而顯著增強。

對於四川、陝西、甘肅、青海等省，該團隊估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。

值得特別關注的是，中國農村和中小城鎮地區醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群，需要重點關注。因此，該團隊建議，當前急需為Omicron疫情向農村地區擴散啟動應急計畫，將更多醫療資源配置到農村基層，加強中小城鎮重症救治能力。