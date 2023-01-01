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民憂染疫後變「白肺」中國多地醫院排長龍做胸部CT

記者賴錦宏／即時報導
民眾擔心染疫後變「白肺」，中國多地醫院大排長龍做胸部CT。（中國網）
民眾擔心染疫後變「白肺」，中國多地醫院大排長龍做胸部CT。（中國網）

據人民日報健康客戶端消息，近日，有不少感染新冠後康復者在網路上曬出自己的肺部電腦掃描報告，表示自己出現「白肺」的相關症狀，引起不少中國民眾擔憂。而中國最近不少醫院肺部電腦掃描檢查處大排長龍，肺部電腦掃描檢查需求量暴增6倍，相關話題也登上微博熱搜，引發廣泛討論。

香港01報導，有權威醫生接受採訪表示，不是肺部上有影像就叫「白肺」，多數患者不需要做電腦掃描檢查，如果出現影響正常生活的不適症狀可以拍肺部電腦掃描檢查，不必過度驚慌。

日前，「肺部CT檢查需求暴增」登上熱搜，引起廣泛討論。有不少網友對感染新冠康復後可能會出現「白肺」症狀表示擔心和焦慮，北京、上海、廣州等多地醫院肺部電腦掃描檢查處大排長龍，需求量暴增，眾多醫護人員超負荷運轉。據《浙江寧波廣電網》消息，該市某醫院近期到院進行肺部電腦掃描檢查的人數已經達到了往常的6倍。

針對中國民眾所擔憂的情況，浙江大學醫學院附屬第一醫院傳染病科主任盛吉芳表示，「實際上我們在臨床上看到的絕大部分的新冠感染者，還是以發熱乏力、喉嚨痛、鼻塞、流涕、等上呼吸道症狀為主，並沒有涉及到肺部的炎症，這部分人實際上是沒有必要進行電腦掃描檢查的」。

北京胸科醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師葉寰則表示，多數患者是不需要做電腦掃描檢查的，如果感染新冠康復後出現整宿咳嗽，影響正常生活、呼吸困難或者反覆發燒有黃濃痰的情況，建議患者可以拍肺部電腦掃描檢查一下。

他還提到，不是肺部上有影像就叫「白肺」。臨床上「白肺」是指急性呼吸窘迫綜合症引起的肺源性肺水腫。他說，現在多數人肺片上顯示的白色的斑片影一般都是病毒感染引起的輕微炎症，這種肺炎是安全的，可以經過病毒的自限逐漸好轉。即便是重症的患者，在醫療的干預下也可能逐漸好轉，因此不必過度驚慌。

北京 醫學 香港

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