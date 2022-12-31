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曾是世界中心 蒙古帝國首都「哈拉和林」即將重建

記者廖士鋒／即時報導
位於蒙古中部的哈拉和林遺址在1889年被發現以來，持續受到研究。（圖／取自「清文創e遊學」微信公眾號）
位於蒙古中部的哈拉和林遺址在1889年被發現以來，持續受到研究。（圖／取自「清文創e遊學」微信公眾號）

成吉思汗曾於1220年將蒙古帝國定都哈拉和林，即使到忽必烈建立元朝、1272年遷都大都後都仍是漠北地區重要的樞紐。這座曾在世界史上占據重要地位的城市，早已被毀數百年，近日蒙古國總統則選在清末外蒙古獨立紀念日當天簽署命令，下令重建這座城市。

據蒙通社消息，蒙古國總統烏赫那．呼日勒蘇赫於12月29日向政府下令重建古都哈拉和林市。重建哈拉和林的目的，是創造公民在健康和安全環境中生活的條件，增加基本社會服務、減少人口集中、確保區域發展的平衡性、鞏固國家的寶貴遺產和恢復歷史和文化。

同時，蒙古政府也向公眾、企業和組織呼籲在重建蒙古帝國古都哈拉和林市的歷史性事件中發揮領導作用。未來蒙古政府將會研議相關方案，交由蒙古國家大呼拉爾（國會）審議並制定。

哈拉和林位於蒙古中部的前杭愛省，西距烏蘭巴托360公里，13世紀中葉是其鼎盛時期，除了是蒙古帝國政治、經濟、文化中心外，也曾是世界的中心。不過，隨著元朝退出中原地區，在14世紀晚期明朝軍隊攻打北元時期，哈拉和林數度遭到兵燹而最終毀壞。

而16世紀，蒙古阿巴岱汗在哈拉和林原址附近建立了重要寺廟額爾德尼召（光顯寺），之後歷經發展，在整個清代幾乎都歸於外蒙古土謝圖汗部，而在1930年代遭到蒙古人民革命黨的宗教迫害，寺院幾乎消失殆盡。

哈拉和林的發現，是直到1889年，俄羅斯學者與探險家雅德林采夫（N.M.Yadrintsev）等人受俄羅斯地理協會東西伯利亞分會的派遣到蒙古進行考察時，才在額爾德尼召附近發現了一處大型城址，並推斷為蒙古帝國首都哈拉和林。

目前哈拉和林及周邊的文化景觀，已於2004年被聯合國教科文組織納入為世界文化遺產，名錄上的稱呼是「鄂爾渾峽谷文化景觀」（Orkhon Valley Cultural Landscape）。蒙古政府2020年亦曾發行定都哈拉和林800周年紀念幣，使用13世紀法國傳教士到訪後所描繪的「銀樹噴泉」作為主要意象。

據南方都市報此前的報導，2021年德國波恩大學的歷史學家採用先進的SQUID（超導量子干涉裝置）測量蒙古帝國首都哈拉和林遺址，在不挖掘遺址的情況下繪製出古城的基本布局，震驚地發現該城比以前估計的要大得多。包含城牆外沿著道路延伸到1.8英里（約2.9公里）以外的城市；而在城牆內，城市橫跨了半平方英里（約1.3平方公里）的區域，有宮殿、工業和住宅區，以及舊城區。

哈拉和林遺址附近在16世紀被建為額爾德尼召。（圖／取自「草原神山」微信公眾號）
哈拉和林遺址附近在16世紀被建為額爾德尼召。（圖／取自「草原神山」微信公眾號）

俄羅斯 德國 聯合國

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