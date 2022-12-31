與普亭互致新年賀電 習近平：中俄關係將迎新機遇

中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）互致新年賀電，圖為兩人2019年時會面的檔案照。 （美聯社）

中國國家主席習近平 甫與俄國 總統普亭 舉行視訊會晤，兩人旋即又互相致新年賀電。習近平還稱，2023年中俄關係也將迎來新的發展機遇。

據中國外交部消息，習近平與普亭（Vladimir Putin）在12月31日互相致新年賀電。習近平指出，2022年是極不平凡的一年。面對加速演變的國際形勢和持續蔓延的全球疫情，雙方關係始終保持健康發展勢頭。這一年，中俄經貿合作穩步推進，能源、投資、互聯互通等領域合作取得新成果。

對於即將到來的2023年，習近平稱這是中國全面落實中共20大精神的開局之年，雙方關係也將迎來新的發展機遇。他表示願意與普亭一起，引領雙方深化全面戰略協作和各領域務實合作，造福兩國和兩國人民。

而普亭表示，在即將過去的一年裡，雙方全面戰略協作夥伴關係持續加強，展現出強勁發展勢頭，經受住外部挑戰考驗。他並提到，雙方政治對話內容豐富，雙邊貿易額創歷史新高，重大跨境交通基礎設施項目建設完工。「相信通過共同努力，雙方能夠將兩國合作提升至新的更高水平，造福俄中兩國人民」。

此前兩人甫於30日舉行視訊會晤，習近平當時指出，雙方要繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞；普亭則邀請並期待習近平2023年春季訪問俄國。

對於雙方合作成果，中國駐俄國大使張漢暉30日在俄國媒體發表文章指出，雙方貿易額在2012年881.6億美元基礎上翻一倍，2022年有望突破1,800億美元。他還強調，10年來習近平與普亭兩人會晤近40次、電話和函電往來逾百次，「交流頻度、廣度、深度、溫度在大國領導人之間都絕無僅有」。