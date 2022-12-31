躋身時代雜誌2022最佳發明 「寧王」麒麟電池即將出貨

寧德時代今年創新推出的麒麟電池，近日被美國時代雜誌評為2022年最佳發明，並將在2023年開始向汽車製造商出貨。時代雜誌截圖

寧德時代透過公眾號發布，寧德時代今年創新推出的麒麟電池，近日被時代雜誌評為2022年最佳發明，並將在2023年開始向汽車 製造商出貨。

科創板日報報導，時代雜誌在評語中稱，麒麟電池將在搭載該電池的汽車，充滿一次電，可以跑621英里（1,000公里）。麒麟電池採用最新的CTP技術，新的設計還可以使電池保持適宜的溫度，從而加快充電速度。

第三代CTP技術麒麟電池發布後，吉利汽車旗下高階電動品牌極氪與賽力斯汽車旗下的問界系列車型確定為首批用戶，將率先量產使用麒麟電池。

其中，吉利汽車旗下高階電動品牌極氪，是麒麟電池的全球量產首發品牌，極氪009將成為寧德時代麒麟電池的全球量產首發車型，而極氪001將成為搭載麒麟電池的全球首款純電續航里程超過1,000公里的量產車型。

此外，數據顯示，麒麟電池可支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充，在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量較4680系統提升13%，實現續航、快充、安全、壽命、效率、以及低溫性能的全面提升。

同時，麒麟電池使用大面積冷卻技術，電池包將水冷功能件置於電芯底部與電芯之間，使換熱面積擴大4倍。電芯控溫時間縮短至原來的50%。在極端情況時，電芯可急速降溫，有效阻隔電芯間的異常熱量傳導。

這一大面積冷卻技術推動下，中金公司預計，電池熱管理單車價值量也有望提升，新能源車三大熱管理系統均有升級方向。

分析師預計，2025年新能源車銷量可達千萬量級。根據單車價值量測算值3%年假設，2025年境內新能源乘用車熱管理系統市場規模為人民幣713億元，2023E-2025E年復合增長率將達到29%。

興業證券 也指出，CTP/CTB技術的推廣使得動力電池對結構件的需求要求更高，水冷板與殼體一體化設計推升集成工藝需求，結構件與熱管理系統性能要求提升，推動價值量勝高。隨著更多CTP項目開啟量產，結構件與熱管理系統中的水冷板業績將從技術開發階段轉向量產業績兌現階段。

除了水冷板之外，國金證券認為，由於麒麟電池結構改變，導熱球鋁、LIFSI、聚氨酯、氣凝膠、絕緣材料等也存在投資 機會。