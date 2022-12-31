解放軍公布影片 反控美軍偵察機危險接近中方軍機

解放軍南部戰區微信公眾號31日晚間公布一段30秒的影片，反控美機危險接近。(截取自解放軍南部戰區微信公眾號影片)

中國解放軍 南部戰區今晚公布影片，反控美軍一架RC-135偵察機21日不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重違背「中美海空相遇安全行為準則」。

美軍印太司令部29日發表聲明指出，一架中國海軍殲11戰機，21日在南海上方國際空域，進入一架美國空軍RC-135偵察機20英尺（6公尺）範圍內，迫使美方飛機採取迴避動作，以避免碰撞。

美軍公布影片顯示，這架與美機越來越接近的解放軍殲11戰機，機腹懸掛4枚空對空飛彈。路透社報導，美國政府已為此向中國提出交涉。

這是2001年美中軍機在南海發生撞機後，所公開的最危險抵近事件。

對此，解放軍南部戰區微信 公眾號31日晚間公布一段30秒的影片，反控美機危險接近。

南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校稱，美軍所謂聲明罔顧事實，純屬誣衊炒作。12月21日，美方一架RC-135型機在中國華南沿海、海南西沙群島當面蓄意抵近偵察，南部戰區組織空中力量對其全程跟蹤監視。

田軍里稱，美機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背「中美海空相遇安全行為準則」，嚴重違反相關國際法和國際實踐。

他宣稱，中方飛行員依法依規處置，專業規範操作，充分體現了中國軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度。美方蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。

田軍里最後要求美方約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協定協定，防止出現海空意外事件。並稱中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全。