習近平新年賀詞稱「兩岸一家親」 連續兩年對台喊話

中國國家主席習近平2023年新年賀詞中，又觸及兩岸議題，不過此次並未提「祖國完全統一」。（圖／截自央視新聞）

中國國家主席習近平 31日循例發表新年賀詞，在兩岸關係上，今年他語氣變軟，提到「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。去年，他則是提「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。

據央視31日晚間新聞聯播，習近平在2023年新年賀詞提到，疫情 發生以來始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，「經過艱苦卓絕的努力，我們戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個人都不容易」。

他並指出，「目前疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利」。

在國際局勢與外交上，習近平表示，「這一年，我在北京 迎接了不少新老朋友，也走出國門講述中國主張」。他並形容，「百年變局加速演進，世界並不太平。我們始終如一珍視和平和發展，始終如一珍惜朋友和夥伴，堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊，努力為人類和平與發展事業貢獻中國智慧、中國方案」。

此外，習近平還引用蘇軾的「犯其至難而圖其至遠」，呼籲「向最難之處攻堅，追求最遠大的目標」。積跬步以至千里，就一定能夠把宏偉目標變為美好現實。

在兩岸關係上，習近平2022年新年賀詞提到「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來」。此前，在2017年到2021年的新年賀詞中，除了問候「台灣同胞」與提及很多港澳台居民拿到居住證外，都沒有談論到兩岸關係議題。此次是台灣政黨輪替後，7年來第二次觸及兩岸問題。