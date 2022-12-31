遺體火化難？上海已出現殯葬黃牛 警方宣示嚴打

上海警方已逮捕數名殯葬黃牛。（取自上海公安局微信公眾號）

中國各地近期接連傳出因感染新冠病毒死亡的人數過多，殯儀館已無力處理大量等待火化的遺體。上海市公安 局微信 公眾號30日晚間則宣布，上海警方已經成立「工作專班」，將嚴厲打擊殯葬「黑中介」等涉疫違法犯罪活動。顯示上海已出現不少殯葬黃牛趁機牟利的現象。

上海市公安局表示，近期，針對哄抬藥價、殯葬「黑中介」、非法銷售新冠抗原檢測 （快篩）套裝等涉疫違法犯罪行為，上海警方高度重視，成立了由治安總隊、經偵總隊、刑偵總隊等單位組成的打擊涉疫違法犯罪工作專班，對借疫情擾亂社會秩序、非法牟利的不法之徒堅決予以重拳打擊。

針對有上海市民反映存在殯葬「黑中介」的情況，上海警方強調，將堅持「打早打小」，主動會同市民政部門，重點對殯葬業「一條龍」從業人員涉嫌非法經營、伺機哄抬殯葬服務價格，甚至未提供真實服務存在詐騙等涉嫌違法犯罪，專案實施精準打擊。

上海市公安局指出，12月29日，徐匯分局已經破獲一起涉嫌高價收取殯葬費用的案件，三名犯罪嫌疑人在網上發布殯葬中介信息，以每單增加50%以上服務費提供殯葬服務非法牟利。

12月29日，虹口分局在寶興殯儀館周邊巡查時，更現場抓獲20多名殯葬「黃牛」，這些黃牛以每單人民幣1500至2000元（約218至290美元）不等的價格，向前來辦理手續的市民兜售殯葬名額。