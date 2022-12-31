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時隔近1年馬雲再度公開亮相 線上與鄉村教師見面

記者林則宏／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲時隔近一年，30日終於再度公開亮相，透過視訊與中國年度鄉村教師得獎人見面。（取自「馬雲公益基金會」）
阿里巴巴創辦人馬雲時隔近一年，30日終於再度公開亮相，透過視訊與中國年度鄉村教師得獎人見面。（取自「馬雲公益基金會」）

阿里巴巴創辦人馬雲時隔近一年終於再度公開露面。「馬雲公益基金會」30日發布一則訊息稱，馬雲在12月30日農曆臘月初八這天，「全程連線參加」與中國年度鄉村教師得獎人的見面會。馬雲說，「臘八之約他從不缺席，希望盡快能和大家線下見面！」

馬雲前一次公開露面是今年1月20日，當天同樣是農曆臘八，他透過視訊連線與中國100名年度鄉村教師得獎人見面。當時馬雲說：「等疫情過去了，我們再見面！」

上海第一財經表示，當過六年英語老師的馬雲曾在多個公開場合說：教師是他最喜歡的職業。在阿里巴巴，員工們都叫他「馬老師」。馬雲的微博名稱幾年前也改成「鄉村教師代言人--馬雲」。

關於中國的鄉村教育，他曾表示：「我們14億人，很多人的教育營養是嚴重營養不足，而農村是教育營養非常不足的地方。」

2014年，馬雲在辭去阿里巴巴CEO一年後，馬雲公益基金會成立。自2015年起，每年臘月初八，馬雲公益基金會都會舉行「鄉村教師獎頒獎典禮」，頒給當年度評選出的100位優秀鄉村教師，連續三年每人人民幣10萬元的現金獎勵與專業發展機會。

2020年10月底，馬雲在上海第二屆外灘金融峰會上公開批評中國的金融監管。11月初，曾是阿里巴巴旗下事業、馬雲為實際控制人的螞蟻集團，在陸港兩地的上市計劃就遭中國官方喊停。馬雲隨後即轉趨低調，鮮少公開露面。

過去兩年，馬雲曾被目擊出現在西班牙、荷蘭等地。英國金融時報日前報導，馬雲已在東京市中心居住近六個月，其間曾前往東京周邊的溫泉和滑雪勝地，不時還前往美國和以色列。

報導引述消息人士透露，馬雲在東京逗留期間保持低調，帶著私人廚師和保全，將公開活動減至最低限度。他的社交活動主要在少數私人會所進行，其中一家位於東京銀座商業區，另一家位於面向皇宮的丸之內金融區。

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