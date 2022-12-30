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秦剛接任中外長：為解決人類共同挑戰提供中國智慧

記者林則宏／即時報導
圖為時任中國駐美大使秦剛2021年8月31日在美中關係全國委員會董事會成員為其舉行的線上歡迎活動上演講。（新華社）
圖為時任中國駐美大使秦剛2021年8月31日在美中關係全國委員會董事會成員為其舉行的線上歡迎活動上演講。（新華社）

中國外交部官網30日晚間更新「部長致辭」網頁。新任外交部長秦剛表示，在中國共產黨的堅強領導下，中國外交牢牢把握服務民族復興、促進人類進步這條主線，高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅持獨立自主，堅持胸懷天下，堅持走和平發展道路，為解決人類共同挑戰提供中國智慧、中國倡議、中國力量，為世界和平與發展崇高事業不斷作出新的貢獻。

據新華社報導，中國全國人民代表大會常務委員會30日決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。

中國國家主席習近平隨後發布「主席令」，根據人大常委會決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。王毅卸任外長後，可望接替即將退休的楊潔篪，出任中共中央外事辦公室主任。

秦剛現年56歲，畢業於專門培養外交官的國際關係學院國際政治系，曾任中國外交部發言人、中國駐英國大使館公使、外交部新聞司司長、外交部禮賓司司長、外交部部長助理、外交部副部長。2021年7月赴美出任中國駐美大使。今年10月，秦剛在中共20大當選中共中央委員。

美國之音指出，秦剛去年7月出使美國時，美中關係已因人權、貿易、台灣等問題上的爭議而跌入谷底。根據多家美國媒體報導，秦剛在華盛頓並未受到美國政府高層的重視，難以見到美方高層官員。但秦剛似乎並未展現「戰狼」外交風格，反而處事低調，並放下身段前往美國各地與各界人士進行交流。

美國媒體還注意到，秦剛即使在一些火藥味濃厚的議題上，也試圖盡量把話說得委婉。例如，他曾表示，如果中國事先知道俄羅斯準備入侵烏克蘭，那麼北京就一定會盡力勸阻俄羅斯的這一行動。此外，針對外界擔心兩岸兵戎相見，秦剛也刻意降低台海擦槍走火的風險。

秦剛在中國外交部官網「部長致辭」中還表示，「我們將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益。」

秦剛 王毅 中共

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