我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／迎新年傳統各國不同 這國跨年要吃葡萄

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

中央社台北30日電
中共總書記習近平。美聯社
中共總書記習近平。美聯社

中國全面放開防疫後，染疫人數暴增之際，中共總書記習近平今天說：「我們因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。」

央視新聞聯播報導，中國政協30日上午舉行新年茶話會，習近平在會中發表重要講話時，作以上表示。

這是中國本月全面放開防疫後，習近平首度對此公開發聲。

據報導，習近平在講話中一一細數今年的「成績」，除了優化疫情防控，還包括「勝利召開黨的二十大，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖」、「堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，推動高質量發展，經濟保持增長，糧食喜獲豐收，保持就業、物價穩定」、「成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會」以及「隆重慶祝香港回歸祖國25週年」。

在對外方面，習近平提到，「我們對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉進行堅決鬥爭」、「繼續推進中國特色大國外交，維護外部環境總體穩定」。

習近平聲稱，這些「成績」來之不易，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥、頑強拼搏的結果。

他說，2023年是全面貫徹落實黨的20大精神的開局之年。開局關乎全域，起步決定後程。「我們要以鬥爭精神迎接挑戰，以奮進拼搏開闢未來，努力實現全年目標任務，為實現第二個百年奮鬥目標奠定良好基礎。」

習近平 疫情 防疫

上一則

習近平：中方讚賞俄未拒絕外交談判烏克蘭問題

下一則

拜登第八度對台軍售 中國國台辦：以武拒統注定失敗

延伸閱讀

習近平：中方讚賞俄未拒絕外交談判烏克蘭問題

習近平：中方讚賞俄未拒絕外交談判烏克蘭問題
普亭：期待習近平明年春天赴俄進行國是訪問

普亭：期待習近平明年春天赴俄進行國是訪問
視訊會晤普亭 習近平：攜手抵禦外部勢力干涉破壞

視訊會晤普亭 習近平：攜手抵禦外部勢力干涉破壞
駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長

駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55

超人氣

更多 >
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣