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習近平：中方讚賞俄未拒絕外交談判烏克蘭問題

中央社北京30日電
習近平30日與普亭（Vladimir Putin）舉行視訊會晤。美聯社
習近平30日與普亭（Vladimir Putin）舉行視訊會晤。美聯社

中國國家主席習近平今天向俄羅斯總統普亭說，中方對俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決烏克蘭問題表示讚賞，並將繼續秉持公正立場，為和平解決問題發揮建設性作用。

據新華社報導，習近平30日與普亭（Vladimir Putin）舉行視訊會晤時，曾就烏克蘭危機交換意見。但報導僅提到習近平的看法，卻未提到普亭對烏克蘭問題的看法。

根據報導，習近平還說，中國近期根據COVID-19疫情形勢變化，「因時因勢優化防控措施，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，正在把工作重心放在保健康、防重症上來」。中方願與包括俄羅斯在內的各國，有序恢復人員的正常往來。

報導指出，習近平在與普亭就烏克蘭危機交換意見時說，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示讚賞。和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在。

習近平告訴普亭，中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

他說，面對變亂交織的國際形勢，中俄雙方應該始終堅守合作初心，保持戰略定力，加強戰略協作，堅持互為發展機遇、互為全球夥伴，努力為兩國人民創造更多福祉，為世界注入更多穩定性。

習近平還說，中方願與俄方及全世界「所有反對霸權主義和強權政治的進步力量」一道，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。

他說，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，維護聯合國權威和國際法地位，維護真正的多邊主義，在維護全球糧食安全、能源安全等問題上體現大國擔當，發揮表率作用。並要繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，「攜手抵禦外部勢力干涉破壞」。

根據報導，普亭指出，俄中關係「保持了良好發展勢頭」，能源、農業、交通、基礎設施、體育、人文等領域合作穩步推進。兩國關係的堅韌性、成熟性、穩定性進一步增強，俄中戰略協作的重要意義更加凸顯，堪稱「21世紀大國關係典範」。

報導指出，普亭向習近平說，俄方「堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則」。俄方期待與中方密切交往接觸，積極推進各領域合作。相信隨著中國優化調整疫情防控政策，兩國人員交往和人文交流將持續加強。

普亭還說，俄方讚賞中方在國際事務中秉持的「客觀公正立場」，願與中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、20國集團（G20）等多邊舞台密切協作，共同推動建立更加公正合理的國際秩序，捍衛各自正當利益，為維護國際公平正義共同作出努力。

習近平30日與普亭（Vladimir Putin）舉行視訊會晤。美聯社
習近平30日與普亭（Vladimir Putin）舉行視訊會晤。美聯社

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