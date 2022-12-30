我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

回顧2022／政治紅潮未現 仍繞川普運行

美對台軍售 中國國防部：美終將引火燒身

記者陳政錄／北京即時報導
中國國防部發言人譚克非。取自中國國防部發布
中國國防部發言人譚克非。取自中國國防部發布

拜登政府日前宣布其任內，美國第八度對台軍售，為總價值約1.8億美元的陸上機動布雷系統(Volcano Anti-tank Systems)。中國國防部發言人譚克非30日表示，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則終將引火燒身，由此造成的嚴重後果將由美方承擔。

譚克非說，中方歷來堅決反對美方向「中國台灣地區」出售武器。美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，損害中國主權和安全利益，助長台獨分裂勢力囂張氣焰，破壞台海和平穩定，中方對此強烈不滿，將予以堅決反制。

他說，「美方企圖借打『台灣牌』遏制中國發展、阻撓中國統一，完全是癡心妄想。敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則終將引火燒身，由此造成的嚴重後果將由美方承擔。」

在此之前，中國國台辦發言人朱鳳蓮也對此回應說，正告民進黨當局，企圖「以武拒統」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。中國外交部發言人汪文斌說，中方將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

拜登 國防部 民進黨

上一則

輝瑞新冠藥遭瘋搶 炒到天價…中國終於批了默克口服藥

下一則

習近平：中方讚賞俄未拒絕外交談判烏克蘭問題

延伸閱讀

共和黨揚言 重返眾院多數將公布拜登稅表

共和黨揚言 重返眾院多數將公布拜登稅表
俄侵烏受制裁 普亭不祝美法德領袖新年快樂

俄侵烏受制裁 普亭不祝美法德領袖新年快樂
劉雲平：本屆立法成效卓著 未來還需努力

劉雲平：本屆立法成效卓著 未來還需努力
新州18-30歲偏進步派 不見得是民主黨人

新州18-30歲偏進步派 不見得是民主黨人

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32

超人氣

更多 >
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長

駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美