視訊會晤普亭 習近平：攜手抵禦外部勢力干涉破壞

習近平和普亭舉行視訊會晤。取自央視

中國國家主席習近平 30日與俄羅斯總統普亭 視訊會晤。習近平說，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，「攜手抵禦外部勢力干涉破壞」，並指中方將繼續在烏克蘭 危機秉持「客觀公正立場」。普亭說，俄方「堅定支持中方在台灣問題上的立場」，堅定恪守一個中國原則。

據中國央視新聞，習近平30日下午在北京在普亭舉行視訊會晤。對於這場歲末之際的會晤，習近平說，「這已經成為我們的一個好傳統」，並指中俄新時代全面戰略協作夥伴關係更加成熟堅韌。

習近平說，面對變亂交織的國際形勢，中俄雙方應該始終堅守合作初心，保持戰略定力，加強戰略協作，堅持互為發展機遇、互為全球夥伴，努力為兩國人民創造更多福祉，為世界注入更多穩定性。

習近平表示，中俄雙方要繼續推動兩國經貿、能源、金融、農業等領域務實合作取得積極進展，推進口岸等互聯互通設施建設，拓展傳統能源和新能源合作、推動人文交流繼續深化等。在近期中國調整了疫情防控措施後，他還提到，中方願和包括俄羅斯在內的各國有序恢復人員的正常往來。

習近平接著說，當前，世界又一次站在歷史的十字路口。中方願和俄方以及全世界所有反對霸權主義和強權政治的進步力量一道，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。

他說，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，和繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞。中方願和俄方共同積極推進金磚國家擴員，壯大金磚國家力量，維護新興市場國家和發展中國家共同利益。

據央視，普亭說，俄方「堅定支持中方在台灣問題上的立場」，堅定恪守一個中國原則。他期待和中方密切交往接觸，積極推進各領域合作，並讚賞中方在國際事務中秉持的客觀公正立場。

報導稱，雙方就烏克蘭危機交換意見，習近平說，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示讚賞。和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在，中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。