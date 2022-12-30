我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2022／政治紅潮未現 仍繞川普運行

隨時可能感染 感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

視訊會晤普亭 習近平：攜手抵禦外部勢力干涉破壞

記者陳政錄／北京即時報導
習近平和普亭舉行視訊會晤。取自央視
習近平和普亭舉行視訊會晤。取自央視

中國國家主席習近平30日與俄羅斯總統普亭視訊會晤。習近平說，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，「攜手抵禦外部勢力干涉破壞」，並指中方將繼續在烏克蘭危機秉持「客觀公正立場」。普亭說，俄方「堅定支持中方在台灣問題上的立場」，堅定恪守一個中國原則。

據中國央視新聞，習近平30日下午在北京在普亭舉行視訊會晤。對於這場歲末之際的會晤，習近平說，「這已經成為我們的一個好傳統」，並指中俄新時代全面戰略協作夥伴關係更加成熟堅韌。

習近平說，面對變亂交織的國際形勢，中俄雙方應該始終堅守合作初心，保持戰略定力，加強戰略協作，堅持互為發展機遇、互為全球夥伴，努力為兩國人民創造更多福祉，為世界注入更多穩定性。

習近平表示，中俄雙方要繼續推動兩國經貿、能源、金融、農業等領域務實合作取得積極進展，推進口岸等互聯互通設施建設，拓展傳統能源和新能源合作、推動人文交流繼續深化等。在近期中國調整了疫情防控措施後，他還提到，中方願和包括俄羅斯在內的各國有序恢復人員的正常往來。

習近平接著說，當前，世界又一次站在歷史的十字路口。中方願和俄方以及全世界所有反對霸權主義和強權政治的進步力量一道，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。

他說，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，和繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞。中方願和俄方共同積極推進金磚國家擴員，壯大金磚國家力量，維護新興市場國家和發展中國家共同利益。

據央視，普亭說，俄方「堅定支持中方在台灣問題上的立場」，堅定恪守一個中國原則。他期待和中方密切交往接觸，積極推進各領域合作，並讚賞中方在國際事務中秉持的客觀公正立場。

報導稱，雙方就烏克蘭危機交換意見，習近平說，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示讚賞。和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在，中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

習近平 普亭 烏克蘭

上一則

駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長

下一則

感染加速…中國單日病歿恐達9000人 1/13首個高峰

延伸閱讀

俄羅斯舞者將普亭紋在身上 義大利劇院取消演出

俄羅斯舞者將普亭紋在身上 義大利劇院取消演出
駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長

駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長
俄侵烏受制裁 普亭不祝美法德領袖新年快樂

俄侵烏受制裁 普亭不祝美法德領袖新年快樂
習普視訊通話 紐時：凸顯中俄互賴關係不變

習普視訊通話 紐時：凸顯中俄互賴關係不變

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32

超人氣

更多 >
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長

駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜