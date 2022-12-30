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張文宏：中國大城市感染率 春節將達到80%

張文宏：中國大城市感染率 春節將達到80%

中央社台北30日電
上海一處醫院外，發熱門診大排長龍。(路透)
上海一處醫院外，發熱門診大排長龍。(路透)

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏指出，中國這一波疫情感染率已經非常高，許多大城市已超過50%，農曆春節將達到80%。他呼籲民眾減少年終聚集，對疫情蔓延可以起到很大的抑制作用。

綜合中宏網、中新網報導，張文宏29日在「科學防疫 健康為民」的專家視訊講座上，對農曆春節將湧現的返鄉潮表達憂心。

他說，春節馬上就要來臨，中國這一波COVID-19疫情感染率已經非常高，「很多大城市感染率已超過50%，到春節的時候都已經到60%、70%、80%了」。

張文宏指出，因為許多農村與小城市還沒出現大面積的感染，如果家庭成員都沒感染過，當地還沒出現大疫情，因為春節人員聚集活動，肯定會增加感染病毒的風險。

他呼籲選在春節返鄉的民眾，能夠減少聚集，特別是老家有年終聚餐習慣的，應該要大幅減少；「如果能減少100人以上的聚集，對於疫情迅速蔓延可以起到很大的抑制作用。」

張文宏並稱，中國現在放開（疫情防控）符合全球疫情大趨勢。放開後會出現感染高峰，但目前疫情正在或已經從全球大爆發向地方性流行轉變。

他指出，截至12月24日，台灣累計確診共862萬7651例，其中輕症與無症狀患者占到99.55%；中重症患者0.45%；重症患者0.19%。從比例上來看，重症患者占比較小，但依然造成醫療高峰的原因是人口基數較大，所以接下來醫務人員可能面臨較大壓力。

中國當前疫情來得既快又猛，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光昨天指出，這波Omicron風暴進展速度超過想像，他估算北京市感染人數可能已超過80%，甚至還有可能更高。

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏指出，中國這一波疫情感染率已經非常高，農曆春節將...
中國國家傳染病醫學中心主任張文宏指出，中國這一波疫情感染率已經非常高，農曆春節將達到80%。圖為北京居民27日在戶外打麻將。(美聯社)

疫情 北京 醫學

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