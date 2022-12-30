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中國2023全國兩會 訂3月4、5日登場

記者陳政錄／北京即時報導
2023全國兩會將在該年3月4日、5日召開。圖為中共20大召開時的北京人民大會堂。(記者陳政錄／攝影)
2023全國兩會將在該年3月4日、5日召開。圖為中共20大召開時的北京人民大會堂。(記者陳政錄／攝影)

在中共20大召開後，中國中國下一場政治重頭戲、2023年的全國政協、人大兩會舉辦時間敲定，將於明年3月4日、3月5日起在北京召開。

據央視報導，13屆中國全國人大常委會第38次會議12月30日下午，表決通過了關於召開14屆全國人大一次會議的決定。根據決定，14屆中國全國人大一次會議於2023年3月5日在北京召開。

報導還說，政協第13屆全國委員會日前召開主席會議，建議中國全國政協14屆一次會議於2023年3月4日在北京召開。

2020年新冠疫情爆發，中國全國兩會一度延至5月舉行，並縮短議程至一周左右。2021、2022年雖均如期在3月舉辦，但在也縮短議程並執行高規格的防疫要求。

2023年的中國全國兩會，將在中國將新冠改為「乙類乙管」、鬆綁防控要求後召開，但隨著中國多地進入感染高峰，屆時將如何舉辦也受到關注。

在此之前，13屆中國全國人大常委會第131次委員長會議於29日下午在北京人民大會堂舉行，會議聽取了關於野生動物保護法修訂草案修改意見的匯報，關於預備役人員法草案修改意見的匯報，關於對外貿易法修正案草案審議結果的報告，關於香港特別行政區維護國家安全法釋法案文建議稿審議結果的報告等。

同時，該場會議還聽取了中國全國人大常委會秘書長楊振武，關於調整「台灣省」出席第14屆中國全國人大代表協商選舉會議召集人有關情況的匯報，決定指定由鄭建閩負責召集協商選舉會議。鄭建閩甫於本月中旬當選中國全國台聯會長。

全國兩會 北京 疫情

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