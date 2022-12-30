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中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

CDC：「重新考慮」赴中國旅行 非去不可先打補強針

英分析公司預估：中國單日染疫死亡數恐達9000人

編譯張君堯／即時報導
英國醫療資訊分析公司「Airfinity」30日表示目前中國每天可能有約9000人死於新冠疫情、幾乎是一周前估計的2倍之多。(路透)
英國醫療資訊分析公司「Airfinity」30日表示目前中國每天可能有約9000人死於新冠疫情、幾乎是一周前估計的2倍之多。(路透)

英國醫療資訊分析公司「Airfinity」30日表示目前中國每天可能有約9000人死於新冠疫情、幾乎是一周前估計的2倍之多。

路透報導，新冠感染於11月開始席捲中國，在北京當局取消其清零政策後，新冠感染的速度本月更進一步加快速度。Airfinity在聲明中表示「中國的每日確診數為180萬例、每日死亡9000人，自12月1日以來，中國累計死亡人數可能達到10萬人、感染總人數達1860萬人」。

此外，Airfinity預計中國的新冠感染將在明年1月13日達到第一個高峰：每天有370萬例，這與衛生當局每天報告的數千例新增病例形成鮮明對比，此前隨著當局從預防感染轉向治療感染，中國全國範圍內的PCR篩檢點已基本撤除。

Airfinity預計死亡人數將在1月23日達到每天2.5萬人左右的高峰，自12月以來累計死亡人數也將達到58.4萬人。預計到明年4月底中國將有170萬人死亡，不過自12月7日中國政策大轉彎以來，當局僅報告10例新冠死亡病例。事實上，自2020年新冠疫情開始以來，截至12月28日，中國官方公佈的新冠死亡人數僅達5246人。

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