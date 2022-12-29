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華為徐直軍：2022轉危為安 2023要有質量地活下來

記者林則宏／即時報導
華為輪值董事長徐直軍提出，華為將讓智能世界的願景變成觸手可及的現實。(路透)
華為輪值董事長徐直軍提出，華為將讓智能世界的願景變成觸手可及的現實。(路透)

華為輪值董事長徐直軍30日發表2023年新年致辭時表示，2022年是華為從應對美國不斷制裁的「戰時狀態」，逐步轉為制裁常態化正常運營的一年，也是逐步轉危為安的一年。2023年，是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，華為將「衝破一切艱難險阻，有質量地活下來」。

他並提出，未來十年，華為將打造領先的行業數位化、智能化、低碳化解決方案及工業互聯網平台，努力把數位世界帶入每個人、每輛車、每個家庭、每個組織，讓智能世界的願景變成觸手可及的現實。

徐直軍在2023年新年致辭中表示，預計2022年華為實現銷售收入將達人民幣6,369億元，經營結果符合預期。其中，ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數位能源和「華為雲」業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。

徐直軍說，「歲寒知松柏，患難見真情」。過去幾年，華為能克服極端困難活下來，離不開客戶、合作夥伴莫大的信任與支持；離不開全體員工的團結與拚搏，尤其是很多奮鬥在海外一線的員工。

他指出，在未來不確定的宏觀環境中，數位化與低碳化是確定的產業方向和機會。華為要在複雜多變的環境中保持定力，致力構建數位經濟底座，推動綠色可持續發展，為社會、客戶和夥伴創造價值。

徐直軍提出，2023年，是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年。華為要繼續保持強研發投資，堅持以質取勝，積極進取，抓住機會，多產糧食。同時繼續推進變革，激發組織活力。

徐直軍稱，過去30多年，華為和全球運營商一起構建領先的信息通信網絡；過去十年，華為加大雲計算投資，使今天的「華為雲」有能力成為數位世界的底座和「使能器」。

他表示，在此基礎上，未來十年，華為將與生態夥伴一起，打造領先的行業數位化、智能化、低碳化解決方案及工業互聯網平台，努力把數位世界帶入每個人、每輛車、每個家庭、每個組織，讓智能世界的願景變成觸手可及的現實。

徐直軍說，「烈火試真金，逆境出強者」；「2023年必將是不平凡的一年，全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有質量地活下來」。

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