救經濟拚消費 中國逾千商品大降關稅

為促進進出口貿易，帶動經濟正向循環，中國宣布明年起調整部分進出口關稅。新華社

在放寬新冠疫情防控措施、邊境管制後，中國國務院關稅 稅則委29日公告，將於2023年1月1日起，調整部分商品的進出口關稅，例如降低藥品、消費品、原物料等進口稅率，和對資訊技術產品降低關稅，目的包括促進經濟運行好轉、加強資源供應、加快產業升級和滿足人民消費需求、推進高水準對外開放。

據規定，明年1月1日起，中國將對1020項商品，實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

公告稱，一是保障人民健康，減輕患者經濟負擔，對部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅，降低假牙、血管支架用原料、造影劑等醫療用品進口關稅。

二是順應消費升級趨勢，以高質量供給滿足居民消費需求，降低嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品，咖啡機、榨汁器、電吹風等小家電的進口關稅。

三是加強資源供應能力，提升產業鏈供應鏈韌性，對鉀肥、未鍛軋鈷等實施零關稅，降低部分木材和紙製品、硼酸等商品進口關稅。

四是促進先進製造業創新發展，加快產業轉型升級，降低鈮酸鋰、電子墨水屏、燃料電池用氧化銥、風力發電機用滾子軸承等商品進口關稅。

不過，公告也稱，根據中國產業發展和供需情況變化，將提高部分產品進出口關稅，其中，對栗子、甘草及其製品、大型輪胎、甘蔗收穫機等取消進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率；為促進相關行業轉型升級和高質量發展，提高鋁和鋁合金出口關稅。

另自2023年7月1日起，中國還將對62項資訊技術產品的最惠國稅率實施第八步降稅。公告稱，調整後，中國關稅總水平將從7.4%降至7.3%。

公告還提到，2023年中國將根據簽署的自貿協定等安排，對19個協定項目下部分商品實施協定稅率，根據RCEP生效情況，自2023年1月2日起，對印尼部分商品實施協定稅率，以及繼續對與中國建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率。另一方面，增加白茶、蔬菜種子、手術 機器人、激光雷達等稅目，調整後，中國稅則稅目總數為8,948個。

公告稱，上述措施有利於增強中國國內大循環內生動力和可靠性，支持宏觀政策跨周期設計和逆周期調節，促進經濟運行整體好轉；有利於加強資源供應保障，加快實現產業體系升級發展，滿足人民群眾對美好生活的嚮往；有利於推進高水平對外開放，形成國際合作和競爭新優勢，提升國際循環質量和水平。