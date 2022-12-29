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回顧2022年 中國官媒與入口網站評選新聞差很大

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回顧2022年 中國官媒與入口網站評選新聞差很大

中央社台北29日電
北京街頭一名戴口罩面罩的工人。(美聯社)
北京街頭一名戴口罩面罩的工人。(美聯社)

中國官媒新華社晚間評選出2022年國內十大新聞，內容充滿正能量，與此同時，入口網站網易的年度新聞盤點，列入上海等地封城相關的惡性事件，以及鐵鏈女事件、東方航空墜毀等，不斷遭網管刪除。

2022年中國多地封控、經濟深受衝擊，不過，新華社的十大新聞相關表述是「中國經濟穩字當頭、穩中求進」，其他按時間排序，包括：北京冬奧會舉行、「隆重慶祝香港回歸祖國25周年」、「堅決粉碎台獨分裂和外部勢力干涉圖謀」、中共20大召開、中國太空站建設取得突破、「元首外交引領中國特色大國外交闊步前行」、「保障和改善民生惠及千家萬戶」、江澤民逝世，最後一則是「科學精準優化完善新冠疫情防控措施」。

而由入口網站網易選出的相關新聞，呈現出完全不同於官媒表述的2022年，更為貼近民生民情，今天在微信受到網友許多轉發，但在多個平台上都不斷被下架，也不斷由網友重新上架，有如與網管人員「賽跑」。

被下架的影片「網易新聞2022年度盤點：致敬每一個扛住了生活的平凡人」剪輯了許多影音片段，可看出疫情封控造成的悲劇最令人刻骨銘心。

▼網易新聞2022年度盤點：致敬每一個扛住了生活的平凡人

影片來源：YouTube

內容包括：上海老人因妻子染疫被拉去方艙，在微信群組向鄰居道歉，希望大家不要受到影響；封控期間有小孩發燒，其母親挨家敲門求退燒藥，她哀告：打了急救熱線，但是對方告知還有300人排隊。

還有：上海因疫情暫停公共交通時，有患癌的女士掀起自己的光頭，表示自己是要去醫院化療，但已經走不動；西安一個居民出門買饅頭，結果被防疫人員群毆；七旬獨居長者封控期間不會用手機買菜，崩潰大哭；因防疫無法回家的貨車司機，聽說母親病危跪地哭訴。但也有許多小市民彼此互助的溫馨時刻，以及為生計奔波之際，動人親情流露的暖心畫面。

其他還有：江蘇豐縣一名生了8個孩子的女人被拴著鐵鏈生活；東方航空墜毀，機上132人離難；長沙6層樓倒塌，53人遇難；「唐山打人案」、烏魯木齊居民樓在封控期間火災釀10死等。

微博帳號「網易新聞客戶端」發文說，這一年，中國人說得最多的就是「見證歷史」，大家見證了波及每個人的嚴密防疫、名人接連過世以及駭人聽聞的唐山打人事件，影片選擇更多關心快遞小哥、保潔阿姨、獨居老人、貨車司機這些平凡人。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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