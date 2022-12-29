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軍機加大擾台 中國國防部：哪有分裂行徑哪裡就有解放軍

記者陳政錄／北京即時報導
中國國防部發言人譚克非。(取自中國國防部網站)
中國國防部發言人譚克非。(取自中國國防部網站)

近日美國通過「2023財年國防授權法案」等，加大對台軍事合作，解放軍機則進一步加大擾台力度。中國國防部發言人譚克非29日對此表示，解放軍的軍事行動，針對的就是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，「哪裡有數典忘祖、分裂國家的行徑，哪裡就會有解放軍的軍事行動。」

中國國防部29日下午舉行例行記者會，譚克非對於解放軍機侵入台灣防空識別區次數增加等議題，做出上述回應。

他說，「中國人民解放軍」的軍事行動，針對的就是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是捍衛國家主權和領土完整。

譚克非說，「哪裡有數典忘祖、分裂國家的行徑，哪裡就會有解放軍的軍事行動。」他還表示，民進黨當局與其費盡心機盤點解放軍出動軍機的頻次，不如正視歷史與現實，看清統一大勢與人心向背，好好反省其挾洋自重、以武謀「獨」、不斷挑動兩岸對立對抗、破壞兩岸關係的錯誤言行。

譚克非重申，維護國家主權、遏制「台獨」分裂，始終是解放軍的神聖職責。解放軍時刻牢記使命、持續練兵備戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂行徑和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

在此之前，他還對美國防部長日前在美中兩國防長會談時，談及恢復兩軍對話機制的重要性做出回應。譚克非說，中方取消中美兩軍三項交往活動，是針對美方蓄意製造重大危機、嚴重損害中國主權和領土完整的必要反制。

解放軍 國防部 民進黨

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