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中國棄清零拚復甦 學者：消費信心不振是大問題

中央社上海28日電
學者認為，中國防疫封控衝擊經濟3年，消費信心不振是目前最大問題，加上全球經濟恐陷衰退，官方拚復甦需要多方面下功夫。圖為上海街頭景象。（記者林則宏／攝影）
學者認為，中國防疫封控衝擊經濟3年，消費信心不振是目前最大問題，加上全球經濟恐陷衰退，官方拚復甦需要多方面下功夫。圖為上海街頭景象。（記者林則宏／攝影）

中國棄守COVID-19清零策略，防疫措施放寬、即將開放國門。學者認為，防疫封控衝擊經濟3年，消費信心不振是目前最大問題，加上全球經濟恐陷衰退，官方拚復甦需要多方面下功夫。

上海市政府、上海社會科學院28日下午舉辦「2022年中央經濟工作會議精神解讀」線上學術沙龍，相關學者作出上述表示。

上海國際經濟交流中心副理事長徐明棋表示，國際經濟處在一個復甦乏力局面，歐美為了解決高通膨問題狂加息、地緣政治衝突尤其是俄烏戰爭長期化、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊生產消費等3大因素打擊全球經濟復甦。

他說，多個國際機構持續下修明年全球經濟成長率預測，經濟合作發展組織（OECD）11月預測成長率為2.2%，相較6月份預測下調0.6個百分點，停滯性通貨膨脹尤其是全球經濟主要擔憂。

他說，全球經濟成長率下滑對於中國輸入型通貨膨脹壓力加大，尤其中國是能源、糧食進口大國。歐美經濟成長停滯，對於進口需求下滑，將對中國出口有不利影響，美國和歐盟占據中國貿易總額23.3%。

徐明棋認為，中國經濟仍在艱難復甦過程中，中央經濟工作會議著力擴大國內需求，刺激總需求不外乎透過貨幣政策、財政政策支持，可以預期中國未來貨幣政策會與主要西方國家不一樣，走向相對寬鬆，不是緊縮。

他說，中國雖然面對輸入型通貨膨脹壓力，消費者物價指數（CPI）漲幅還是相對溫和，利率下降空間仍在。最為關鍵的是疫情管控政策做出調整，等到短期感染高峰結束後，內需將被激發，報復性消費會在明年第2季出現；目前消費成長動力不足。

上海社會科學院國際投資研究室主任孫立行指出，疫情期間支持中國經濟的是出口成長，在全球景氣欠佳、外部需求下降、去年同期基數偏高等影響下，中國出口數據從8月開始持續下降。

他說，中央經濟工作會議提到力拚經濟、擴大內需，把恢復消費、需求放在第一個位置，因為在全球經濟衰退，出口下滑情況下，明年經濟成長重心將在促消費、穩就業，尤其消費是經濟成長第一驅動力。

他說，現在最大問題就是消費信心不振，疫情反覆限制了實體消費，3年疫情也幾乎重構了市場生態，民眾收入預期下降，更不可能談消費。官方必須從提升民眾收入水平、降低失業率、改善貧富差距、創造投資等方式去逐步地帶動、重振消費信心。

孫立行認為，中央經濟工作會議放出政策訊號，目的就是讓市場對於主體政策可預期，在這種情況下，市場較能有所準備、降低衝擊風險。疫情後續經濟復甦，政策是個引導作用，基本上會有一定的連續性，避免有效性衝突發生。

疫情 通貨膨脹 投資

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