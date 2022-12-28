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北京冬奧大熱吉祥物「冰墩墩」 變身兔年特別版再開售

香港中通社12月28日電
「冰墩墩兔年特別版系列」新品亮相。圖為買到“兔墩墩”的市民打卡拍照。 (中新社)
「冰墩墩兔年特別版系列」新品亮相。圖為買到“兔墩墩”的市民打卡拍照。 (中新社)

距離慶農曆春節還有不到一個月間。28日，「冰墩墩兔年特別版系列」新品在中國國家體育場鳥巢亮相。

2022年北京冬季奧運會2022年2月在北京和河北張家口兩個賽區舉辦。北京還是2008年夏季奧運會的主辦城市。隨著北京冬奧會的結束，吉祥物「冰墩墩」、奧運會徽記、旗幟、口號等在北京冬奧會申辦、籌建以及舉辦過程中形成的知識產權將在2022年12月31日後成為國際奧委會名下的奧林匹克歷史知識產權。

「冰墩墩兔年特別版系列」新品亮相。圖為買到“兔墩墩”的市民打卡拍照。 (中新社)
「冰墩墩兔年特別版系列」新品亮相。圖為買到“兔墩墩”的市民打卡拍照。 (中新社)

為助力北京冬奧會一周年宣傳和北京市夏季、冬季「雙奧」文化傳承，中國奧委會與國際奧委會進行了反覆溝通與協商，最終形成了「冰墩墩兔年特別版系列」這一以北京冬奧會歷史知識產權為主的合作方案，實現了奧林匹克歷史知識產權在中國轄區內的再利用，讓「冰墩墩」能够再一次回歸大眾視野。

中國農曆癸卯年（對應生肖兔）將在2023年1月22日到來。此次全新的「冰墩墩兔年特別版系列」新品是以北京傳統民俗中的經典兔子形象「兔爺」為創意點，將推出徽章、毛絨玩具、鑰匙扣和創意擺件四大品類。兔爺的服飾和兔耳朵等鮮明特徵與「冰墩墩」的結合，既體現了中國傳統文化的美好祝願——「幸福安康」，也對即將到來的農曆兔年寄予美好的新春祝福。

北京冬奧 奧運

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