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春運將釀感染高峰？專家：感染比例已高春運反是平緩期

記者廖士鋒／即時報導
圖為2022年1月17日春運啟動首日，杭州東站候車大廳乘車旅客明顯增加。（新華社）
圖為2022年1月17日春運啟動首日，杭州東站候車大廳乘車旅客明顯增加。（新華社）

被稱為「地球上最大規模人口遷徙」的中國春運，將於下個月7日開始。由於中國現行防疫規定將在春運開始的次日大鬆綁，預期將使得今年春運客流總量大幅增長，引發各界擔心疫情會否因此進一步升高。

中國國務院27日公布「2023年綜合運輸春運疫情防控和運輸服務保障總體工作方案」，確定明年春運從1月7日開始，至2月15日結束，共40天。

該方案稱，隨著疫情防控政策的進一步優化，跨區域人員流動性將加速釋放。2023年春運客流將從低位運行加快反彈，客流總量可能出現大幅度增長。

方案指出，春運期間人員流動、貨運物流活動密集，人員交叉活動頻繁。官方因此呼籲各探索實行彈性休假、「錯峰休假」政策；大學院校應盡可能避免在春運期間開學，盡量避開春運返程客流高峰期。

但針對春運會否造成疫情升溫？人民日報社旗下的健康時報專訪中南大學公共衛生學院院長胡國清指出，目前中國整個社會感染的比例已經很高，未來不太可能出現更高的感染峰，且社會秩序在春節前後就會逐漸恢復正常。

華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院流行病與衛生統計學系主任魏晟也認為，目前全中國的感染率都比較高，春運反而會進入平緩期。目前需要做的就是做好動態的資料監測，以備接下來可能到來的第二波、第三波感染。但之後感染的人群數量一定會大幅減少，因此不需要過度擔心。

根據中國國鐵集團日前消息，明年春運節前、節後高峰日將安排開行旅客列車6077對、6107對，最大客座能力較疫情前的2019年春運增長一成一。公開資料顯示，2019年中國春運鐵路發送旅客4.1億人次，創下春運史上首度突破4億人次紀錄，但翌年因疫情驟降至2.1億人次。

中國民航市場目前也正快速復甦，瀟湘晨報引述去哪兒大數據研究院副院長郭樂春分析指出，近期民航春運機票預訂量增長，預計春運機票預訂量將達到近三年峰值，接近疫情前的八成。

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