香港宣布取消絕大部分防疫措施 非港人打疫苗將需付費

香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。Getty Images

香港 宣布取消多項防疫 措施，包括取消所有入境強制核酸檢測要求，取消所有社交距離措施，但「口罩令」維持，非香港居民染疫獲處方新冠口服藥要自行支付每療程逾港幣6,000元。

香港特首李家超說，取消多項防疫措施，是因為香港的新冠疫苗接種率已相當高，有超過250萬人確診，社會已建立廣泛及整體的防疫屏障。香港已經有足夠及有效的抗疫藥物，醫護人員也累積應對疫情 的豐富經驗，醫管局更已強化緊急應變系統及醫療系統，資源運用、應對能力及負荷力加強，三年疫情亦讓市民對新冠病毒有更多認識及更好的自我防御能力。

在取消多數防疫措施後的新安排中，抵港者當天及抵港後取消所有入境強制核酸檢測要求，但建議入境人士連續五日自行快篩。

港府醫務衛生局局長盧寵茂說，香港政府調整防疫措施的同時，會確保醫管局優先為合資格人士包括確診者提供醫療服務及藥物，不符資格的人士，包括非香港居民或旅客，不能使用指定診所及遠距診症服務。

他稱，非香港居民每次使用公立醫院急診室，需要按機制付港幣1,230元，如果在政府或醫管局提供的治療過程中，獲處方政府採購的新冠口服藥，需要支付每個療程收費逾港幣6,000元。香港政府不會為短暫來港的非香港居民，提供免費疫苗接種服務，但他們可以自費到私營醫療機構接種；私營市場採購疫苗的安排，不會影響政府為香港居民免費提供新冠疫苗。

同時29日起生效的新安排中，還包括取消密切接觸者的檢疫令、不再界定密切接觸者、取消「疫苗通行證」，亦會取消所有社交距離措施，包括限聚令，以及食肆餐桌之間1.5公尺距離及每桌人數上限等，但「口罩令」會繼續維持。

李家超說，事隔三年港人對通關的需求一定很大，會確保能夠「逐步、有序、全面」通關，爭取在明年1月15日前將通關方案提交北京中央審批並落實。陸路口岸是客流量最大的過關方式，疫情前每日單向可達40至50萬人次，兩地部門都需要作出部署，確保流程暢順，包括設置限額，會盡可能容許最多人次過境。

他還強調，未來香港防疫政策會聚焦防重症、防死亡及保護高風險群組，包括一老一幼、安老院及殘疾院舍院友，相信這些措施可再大力推進香港復原，港府會密切留意疫情發展，包括審視對確診者發出的隔離令。

港府醫務衛生局局長盧寵茂說，經歷三年疫情，香港市民以至全世界都對新冠病毒有更多了解，認為是時候將防疫控疫的權力交回市民承擔，因此取消檢疫令及界定密切接觸者，改為建議密切接觸者前五天自行快篩。

盧寵茂稱，很多專家曾指香港將在冬天面對新冠、流感及其他呼吸道疾病的三重夾擊，「口罩令」對防疫仍然非常重要，預計冬季會繼續維持。大陸流行的病毒株屬Omicron分支，與世界各地無大分別，也無新病毒株出現。