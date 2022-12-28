我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／從理髮店回收頭髮 這家公司生成環保毯

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

香港宣布取消絕大部分防疫措施 非港人打疫苗將需付費

香港特派員李春/香港即時報導
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。Getty Images
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。Getty Images

香港宣布取消多項防疫措施，包括取消所有入境強制核酸檢測要求，取消所有社交距離措施，但「口罩令」維持，非香港居民染疫獲處方新冠口服藥要自行支付每療程逾港幣6,000元。

香港特首李家超說，取消多項防疫措施，是因為香港的新冠疫苗接種率已相當高，有超過250萬人確診，社會已建立廣泛及整體的防疫屏障。香港已經有足夠及有效的抗疫藥物，醫護人員也累積應對疫情的豐富經驗，醫管局更已強化緊急應變系統及醫療系統，資源運用、應對能力及負荷力加強，三年疫情亦讓市民對新冠病毒有更多認識及更好的自我防御能力。

在取消多數防疫措施後的新安排中，抵港者當天及抵港後取消所有入境強制核酸檢測要求，但建議入境人士連續五日自行快篩。

港府醫務衛生局局長盧寵茂說，香港政府調整防疫措施的同時，會確保醫管局優先為合資格人士包括確診者提供醫療服務及藥物，不符資格的人士，包括非香港居民或旅客，不能使用指定診所及遠距診症服務。

他稱，非香港居民每次使用公立醫院急診室，需要按機制付港幣1,230元，如果在政府或醫管局提供的治療過程中，獲處方政府採購的新冠口服藥，需要支付每個療程收費逾港幣6,000元。香港政府不會為短暫來港的非香港居民，提供免費疫苗接種服務，但他們可以自費到私營醫療機構接種；私營市場採購疫苗的安排，不會影響政府為香港居民免費提供新冠疫苗。

同時29日起生效的新安排中，還包括取消密切接觸者的檢疫令、不再界定密切接觸者、取消「疫苗通行證」，亦會取消所有社交距離措施，包括限聚令，以及食肆餐桌之間1.5公尺距離及每桌人數上限等，但「口罩令」會繼續維持。

李家超說，事隔三年港人對通關的需求一定很大，會確保能夠「逐步、有序、全面」通關，爭取在明年1月15日前將通關方案提交北京中央審批並落實。陸路口岸是客流量最大的過關方式，疫情前每日單向可達40至50萬人次，兩地部門都需要作出部署，確保流程暢順，包括設置限額，會盡可能容許最多人次過境。

他還強調，未來香港防疫政策會聚焦防重症、防死亡及保護高風險群組，包括一老一幼、安老院及殘疾院舍院友，相信這些措施可再大力推進香港復原，港府會密切留意疫情發展，包括審視對確診者發出的隔離令。

港府醫務衛生局局長盧寵茂說，經歷三年疫情，香港市民以至全世界都對新冠病毒有更多了解，認為是時候將防疫控疫的權力交回市民承擔，因此取消檢疫令及界定密切接觸者，改為建議密切接觸者前五天自行快篩。

盧寵茂稱，很多專家曾指香港將在冬天面對新冠、流感及其他呼吸道疾病的三重夾擊，「口罩令」對防疫仍然非常重要，預計冬季會繼續維持。大陸流行的病毒株屬Omicron分支，與世界各地無大分別，也無新病毒株出現。

香港 防疫 疫情

上一則

中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍

下一則

河南鄭新黃河大橋嚴重車禍 200輛大小車輛撞成一團

延伸閱讀

黎智英國安案釋法 人大常委會列入議程

黎智英國安案釋法 人大常委會列入議程
港陸通關下月中逐步恢復 人數、口岸待商定

港陸通關下月中逐步恢復 人數、口岸待商定
李家超結束赴京述職返港 料機場交代通關進展

李家超結束赴京述職返港 料機場交代通關進展
黎智英案仍待人大釋法 李家超：中央機構已表支持

黎智英案仍待人大釋法 李家超：中央機構已表支持

熱門新聞

網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒
把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產
不相信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

不相信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？
挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利

挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利
對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進