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挺白紙運動青年怎被捕？澳廣：警謊稱「查水表」逮人

中央社／台北27日電
圖為上海警察街頭鎮守民眾發起的白紙運動。（路透）
圖為上海警察街頭鎮守民眾發起的白紙運動。（路透）

澳洲廣播公司（ABC）26日報導，25歲的楊紫荊暱稱點心，因力挺白紙運動於4日被捕，家人說她被逮當天，公安沒出具搜查令謊稱查水表，一開門湧入10多人就把點心帶走，至今杳無音訊。

澳廣報導說，楊紫荊上月27日參加在廣州市海珠廣場舉行的抗議活動，她的家人費禕（化名）說，本月4日晚間9時30分，有個穿便衣的敲門稱要查水表才能發水費單，「打開門的一瞬間，他們就全部進去了」。

那晚逾10個警察闖入點心家抓人，兩個穿制服，其餘著便裝，並翻找電子設備，拿走她的手機，關切點心的朋友隨後在微博與微信發文盼引起關注，隨即帳號全數被封鎖，至少兩人因此被警方關切。

楊紫荊的媽媽高秀勝7日才得知女兒被捕，她說，當下的反應猶如五雷轟頂，全身嚇得發抖，凌晨2時趕緊做核酸檢測，才能一早搭機從老家山西臨汾直奔廣州救女兒。

而廣州市公安局越秀區分局於8日交給高秀勝有關點心被捕的「拘留通知書」，至今沒有任何消息，為母的思女心切哽咽流淚，並說自己10多天來度日如年，食不知味，「我的孩子要平安回來，愈快愈好」。

中國當局7日宣布優化防疫措施新10條並放寬防疫管制，報導說，此前各地爆發反封控抗爭白紙運動，抗議者手舉空白A4紙站在街頭呼喊口號，堪稱中國自1989年六四民運以來最大規模的公民抗爭。

另個化名大衛的「90後」青年當時在上海響應白紙運動，11月27日晚間，他人在烏魯木齊中路悼念新疆烏魯木齊大火遇難者當場被捕。

進了派出大衛立刻被採集生物個資，包括血樣、指紋、掌紋，甚至連虹膜都不放過。

大衛回憶生物個資被採的經過：「虹膜是一個像3D眼鏡一樣的東西，你自己拿著，看著裡面有個小窗口，紅燈閃爍幾下就好了」、「血樣是指尖採血，然後塗抹到一個樣本紙片上。」整個過程沒有醫生。

大衛表示，獲釋回家雖然很累卻連續兩天失眠，因為人處於警覺狀態，並說不後悔也不會退縮，但是會更加小心。

白紙運動 公安 防疫

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