20大後首次政治局民主生活會 習近平強調對黨忠誠

中國國家主席習近平。(美聯社)

中共中央政治局26日至27日召開民主生活會。中共總書記習近平 說，必須實行「堅強有力的集中統一領導」，要維護黨中央的權威，任何時候任何情況下都要「堅持對黨絕對忠誠」。

新華社報導，習近平主持政治局民主生活會並發表重要講話。這是中共20大 後，新一屆政治局委員和常委首次召開民主生活會。

報導指出，這場會議以全面貫徹「習思想」，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、 堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，團結帶領黨員幹部貫徹落實中共20大作出的重大決策部署為主題，聯繫中央政治局工作，帶頭發揚鬥爭精神、帶頭落實全面從嚴治黨政治責任等，「總結成績，查擺不足，進行黨性分析，開展批評和自我批評」。

會議強調，今年是黨和國家歷史上極為重要的一年。「面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志 為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求」，保持了經濟社會大局穩定。

據報導，「中央政治局的同志一致認為，一年來的實踐再次證明，『兩個確立』具有決定性意義」。

「兩個確立」是指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

報導說，「習近平對中央政治局各位同志的對照檢查發言一一點評、逐一提出要求，並進行了總結」。

他指出，這次中央政治局民主生活會開得很有成效，對中央政治局增進團結、對增強中央領導集體的凝聚力、戰鬥力、向心力很有幫助。

習近平說，20大擘畫了全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，「貫徹落實黨的20大精神，是當前和今後一個時期全黨的首要政治任務」。中央政治局的同志要切實把思想和行動統一到20大所作出的各項決策部署上來。

他還表示，「我們這麼大一個黨、這麼大一個國家，如果黨中央不能實行堅強有力的集中統一領導，就會出現各自為政、自行其是的局面，那就什麼事情也幹不成。」

他說，任何時候任何情況下都要堅持同黨中央保持高度一致，「在黨中央統一指揮的合奏中形成和聲，絕不能荒腔走板、變味走調」，並提到「以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志」；任何時候任何情況下都要「堅持對黨絕對忠誠」。工作中的重大決策、重大事項、重要情況要及時向黨中央請示報告。

習近平還說，「中國式現代化是前無古人的開創性事業，需要我們探索創新」，這對各級黨組織和領導幹部的素質能力提出了新的更高要求；而對政治局的同志來說，「最重要的履職能力就是政治能力」。

他還提到了領導幹部的作風問題，並要求「要大興調查研究之風，多到分管領域的基層一線去」；要營造環境，鼓勵基層幹部群眾「講真話」等。