人行調查：未來三個月想買房僅16% 六年新低

中國人民銀行預計，明年中國通膨仍將保持在溫和區間。（中新社）

中國人民銀行27日公布《2022年第4季城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，未來三個月，16%的居民打算購房，這一比例大幅低於第3季的17.1%，並創下了2016年下半年以來的六年新低（2016年第2季為15.1%）。同時，認為房價 將繼續上漲的居民比例仍在降低。

這份人行在全大陸50個城市進行的2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，對下季房價，14.0%的居民預期「上漲」，低於第3季調查的14.8%； 53.7%的居民預期「基本不變」，低於第3季的56.6%；18.5%的居民預期「下降」高於上季度的16.3%；13.8%的居民「看不準」。

同時，預期物價會上漲的人在變多。調查顯示，對下季度，物價預期指數 為62.8%，比上季上升1.8個百分點。其中，31.2%的居民預期下季物價將上升，48.1%的居民預期 基本不變，8.7%的居民預期下降，12.1%的居民「看不準」。

人行同時公布的今年第4季企業家和銀行家問卷調查顯示，其對宏觀經濟熱度的判斷再度出現回落。企業家宏觀經濟熱度指數為23.5%，比上季下降3.4個百分點，比上年同期下降13.7個百分點。其中，53.7%的企業家認為宏觀經濟偏冷，45.5%認為正常，0.8%認為偏熱。

同時，銀行家宏觀經濟熱度指數為17.4%，比上季下降2.5個百分點。其中，有 33.2%的銀行家認為當前宏觀經濟正常，比上季減少4.2個百分點；有66.0%的銀行家認為偏冷，比上季增加4.6個百分點。對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為29.3%， 高於本季11.9個百分點。