我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

人行調查：未來三個月想買房僅16% 六年新低

記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行預計，明年中國通膨仍將保持在溫和區間。（中新社）
中國人民銀行預計，明年中國通膨仍將保持在溫和區間。（中新社）

中國人民銀行27日公布《2022年第4季城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，未來三個月，16%的居民打算購房，這一比例大幅低於第3季的17.1%，並創下了2016年下半年以來的六年新低（2016年第2季為15.1%）。同時，認為房價將繼續上漲的居民比例仍在降低。

這份人行在全大陸50個城市進行的2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，對下季房價，14.0%的居民預期「上漲」，低於第3季調查的14.8%； 53.7%的居民預期「基本不變」，低於第3季的56.6%；18.5%的居民預期「下降」高於上季度的16.3%；13.8%的居民「看不準」。

同時，預期物價會上漲的人在變多。調查顯示，對下季度，物價預期指數為62.8%，比上季上升1.8個百分點。其中，31.2%的居民預期下季物價將上升，48.1%的居民預期 基本不變，8.7%的居民預期下降，12.1%的居民「看不準」。

人行同時公布的今年第4季企業家和銀行家問卷調查顯示，其對宏觀經濟熱度的判斷再度出現回落。企業家宏觀經濟熱度指數為23.5%，比上季下降3.4個百分點，比上年同期下降13.7個百分點。其中，53.7%的企業家認為宏觀經濟偏冷，45.5%認為正常，0.8%認為偏熱。

同時，銀行家宏觀經濟熱度指數為17.4%，比上季下降2.5個百分點。其中，有 33.2%的銀行家認為當前宏觀經濟正常，比上季減少4.2個百分點；有66.0%的銀行家認為偏冷，比上季增加4.6個百分點。對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為29.3%， 高於本季11.9個百分點。

指數 房價

上一則

美制裁效應 中國晶片黑市價暴漲500倍

延伸閱讀

港下半年新股增2倍 新行業逾7成 衍生商品成交冠全球

港下半年新股增2倍 新行業逾7成 衍生商品成交冠全球
財長葉倫會中國駐美大使秦剛：期待未來接觸

財長葉倫會中國駐美大使秦剛：期待未來接觸
人行出手吃下7500億特別國債 2007年舊債平穩續發

人行出手吃下7500億特別國債 2007年舊債平穩續發
路透：大摩亞洲投銀部門年終恐砍半

路透：大摩亞洲投銀部門年終恐砍半

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋
美暴風雪57死 車輛及雪堆內都有屍體 霍楚：還沒結束

美暴風雪57死 車輛及雪堆內都有屍體 霍楚：還沒結束