我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：退休族不願再重返職場 缺工、通膨問題難解

赴中國免隔離 紐約華人熱議返鄉 但航班仍少票價也高

中國取消入境隔離 但境外旅遊料不會立刻激增

中央社上海27日綜合外電報導
中國日前大大放寬了對入境旅客的限制。圖為25日，廣州白雲國際機場剛落地的人員。(美聯社)
中國日前大大放寬了對入境旅客的限制。圖為25日，廣州白雲國際機場剛落地的人員。(美聯社)

中國對入境的國際旅客放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，給數以十億美元計旅遊業務迅速恢復繁榮帶來希望，但是引項頸期盼中國旅客回籠的國家，恐怕還得再等等。

路透社報導，中國國家衛生健康委員會昨天宣布，明年1月8日起，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。對離境的中國旅客沒有任何官定限制，上述新規定還讓他們更容易回國。

COVID-19疫情爆發前，中國曾經是全球最大出境旅遊巿場，2019年中國海外旅遊支出達1275億美元。

航空公司正在擬定擴張業務計畫，但是小老百姓和旅行社認為，要恢復到類似常態，還得花點時間。

北京43歲出口商說：「他們作出如此宣布真是太棒了，因此我可以認真制定計畫。」

但是他表示，可能會等到明年春季季末或夏季才會再次出國，最可能到美國拜訪姐妹，並且強調明年1月下旬農曆春節假期前肯定哪裡也不去。

其他許多人深受防疫即將鬆綁消息鼓舞，並且開始進行規畫。

中國大型旅遊網站攜程旅行網（Ctrip）數據顯示，昨晚官宣半個小時後，熱門海外目的地搜尋爆量增長10倍。「去哪兒網」（Qunar）表示，消息發布15分鐘後，國際機票搜尋量增長7倍。兩大平台上的最熱門旅遊目的地都包括日本、泰國和韓國。

儘管如此，一般並不預期出境旅遊將會立刻激增。

中國政府自從2020年起就呼籲避免出境旅遊，昨天宣布開放國境時則強調將「循序漸進」恢復出境旅遊。

航班追蹤服務「飛常準」（VariFlight）指出，預期往返中國航班於明年「五一」黃金周前才會強勁反彈，那之前不會，並表示疫情期間往返中國航班僅為疫情前的8%。

總部設在北京的研究機構中國未來研究會旅遊分會的劉思敏指出，2024年之前，出境旅遊不會恢復到疫情前的水準。他表示，影響許多人旅遊計畫的是當前席捲中國的COVID-19感染浪潮。

包括日本、印度等國都已宣布，來自中國的旅客入境時必須提供COVID-19檢測陰性證明。

旅遊開銷則是另一大問題。

劉思敏說：「疫情期間有那麼多人失業或收入變少，讓他們恢復信心得花點時間。」

國際管理顧問公司奧緯（Oliver Wyman）於中國宣布放寬防疫禁令前，本月公布研究顯示，逾半受訪中國民眾表示，即使邊境開放，也會再等數個月到一年才恢復從事境外旅遊。

也有航空公司在昨天宣布政策調整之前就開始進行相關規劃。大韓航空公司（Korean Air）就表示，韓國飛中國航班明年1月起將從每週9班增為15班。

截至目前，除居留、工作、商務、學生和探親簽證外，中國沒有宣布恢復旅遊簽證計畫。

國際商務旅行可望成為恢復速度最快活動之一。

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席華剛林（Colm Rafferty）說：「最近的宣布為恢復商務旅行做準備，這是過去兩年多來，在中國的美國商界爭取最力的當務之急。」

疫情 防疫 北京

上一則

從8孩鐵鍊女到唐山打人案…中國被害女性「全消失」？

延伸閱讀

赴中國免隔離 紐約華人熱議返鄉 但航班仍少、票價也高

赴中國免隔離 紐約華人熱議返鄉 但航班仍少、票價也高
日防中疫情入侵 30日起限制中港澳班機只能在4機場起降

日防中疫情入侵 30日起限制中港澳班機只能在4機場起降
取消入境檢測和隔離 中國1月8日起開放國門

取消入境檢測和隔離 中國1月8日起開放國門
「不想當小白鼠被感染」 中即將取消入境隔離 華人觀望

「不想當小白鼠被感染」 中即將取消入境隔離 華人觀望

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客