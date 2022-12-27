中國火葬場燒到半夜 官方表揚「爭創佳績」 網轟冷血

河北邯鄲民政局的「表揚火化場的通報」。（取材自極目新聞）

中國新冠疫情 多地火葬場大排長龍。昨天（26日），河北邯鄲市永年區民政局一則「表揚火化場的通報」在網上流傳。通報表揚火化場員工面對疫情嚴峻形勢，火化量增加一倍，「圓滿收官、爭創佳績」，引發網友砲轟「太冷血」。

繼浙江台州中心醫院前「為慶祝急診破200萬人次」被罵翻之後，河北邯鄲市永年區民政局表揚火化場的通報又引發風波。

極目新聞報導，通報稱，「進入12月份以來，在局黨組正確領導下，火化場場長張廣族同志 ，帶領火化場一班人······以最強幹勁完成了艱巨的火化任務。」

通報提到，12月1日至10日，全區每日平均火化遺體20例以上，12月10日以來平均每日火化量30例以上，特別是12月17日、18日每天達到了41例，「受到了群眾的好評和領導的肯定」。

因此，「決定對火化場的優異表現給予全局通報表揚」。通報最後稱，確保年底前各項工作任務「圓滿收官、爭創佳績」。

極目新聞發表評論稱：「火化量增了一倍，這是好事嗎？群衆怎會好評？領導怎會肯定？網友則示，「為什麼這麼多人需要火化啊？」「新冠死的嗎。」「真是毫無人性的表揚信。」「缺乏敬畏心。」

工作人員回覆媒體查詢稱：「目前平均日火化遺體40宗以上，比以往翻了兩倍，有時候加班到半夜。這兩天火化場工作量比較大，是科室內部文件，不知道誰朋友圈發出去的，已經讓刪除了。」

在上海，上海佔地面積最大的公墓濱海古園，向全體職工招募接屍人員，倡議全體黨員幹部身先士卒。

中國社交媒體流傳的這份「支援殯儀一綫的倡議書」，由上海濱海古園在周一（26日）通告。倡議書指出，上海市殯葬服務中心下屬3家殯儀館，正處於業務量超負荷，人力物力嚴重緊缺的困難時刻，為響應上級號召，現向全體黨員、幹部、職工招募3類支援人員。