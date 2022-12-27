中國1月開放國門 旅遊平台：入境需求比出境還多

中國宣布1月開放國門，入境不再隔離管制，攜程機票網統計發現入境預訂機票比出境還多。圖為深圳灣口岸的入境廳。（中通社）

中國26日深夜宣布國門開放，自2023年1月8日起實施。中國最大旅遊平台攜程27日統計顯示，中國出境機票訂單比前一日大漲254%，入境機票訂單更是比26日同期增長412%，顯示有更多人想進來中國。

澎湃新聞報導，新加坡 、韓國、香港 、日本、泰國的機票訂單增幅名列前茅，成為跨境限制首開後的TOP5熱門出境目的地。其中，以新加坡為目的地的出境機票訂單增速最高，比前一天大增6倍；餘下TOP4國家或地區則普遍增長4倍左右。

英美、澳洲 長線目的地的出境機票訂單也有所增長，但距離亞洲地區的增幅還有一定差距。

機票價格部分，27日有多個亞洲目的地的機票平均價格下跌明顯。其中，香港、新加坡、韓國、日本為機票價格下跌的TOP4目的地，前三名的機票價格降幅在47%-40%區間，最後一名日本的機票價格降幅為27.6%。攜程相關人士表示，可能原因之一是近期國內航司增加了多班出境短線的運力。

而英美澳洲長線目的地的出境機票價格目前還較為堅挺，普遍降少增多。

另一個值得注意的現象是，由於入境不再隔離，入境的需求比出境上漲的要更快。攜程資料顯示，入境中國機票訂單比26日同期增長412%，是出境機票訂單漲幅的1.6倍；入境機票平均價格環比上漲8.6%。入境機票整體呈現「量價齊升」的狀態。

澳洲、德國、日本、新加坡、香港是TOP5熱門入境客源地。其中，澳洲和德國的入境機票訂單漲幅在八倍左右，遠超後三名的亞洲客源地。

入境機票中，只有泰國和香港兩個出發地存在票價環比下跌，其他出發地的機票價格都在上漲。

直觀來看，一股從境外回國的熱潮正在興起，且呈現出價格不敏感的特徵。這一趨勢或將隨著跨境遊的持續回暖而有一個階段性增長。