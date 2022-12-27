中國新冠「乙類乙管」 疫情嚴重時仍可取消餐飲內用

中國將新型冠狀病毒感染降為乙類乙管後推出指引方案，今後疫情嚴重時餐飲場所應限制用餐人數或取消內用。圖為寧夏銀川本月上旬的某餐廳用餐民眾。（中新社）

中國國務院 聯防聯控機制，今天進一步發布「新型冠狀病毒感染乙類乙管疫情 監測方案」等5個文件通知，當中規定今後疫情嚴重時，短期內可採取減少人群聚集的措施，包括取消堂食。

中國國務院聯防聯控機制昨天（26日）發布「關於對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管的總體方案」，今天再發布5個文件進一步指導各地各部門平穩有序實施新型冠狀病毒感染。

其中在新型冠狀病毒感染「乙類乙管」檢測 方案部分，社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再開展全員核酸篩查。疫情流行期間，核酸檢測應以「單採單檢」為主。

在重點人群、重點機構、重點場所新型冠狀病毒感染「乙類乙管」防控指引部分，疫情嚴重時，短期內可採取以下減少人群聚集的措施：

（1）會議中心、體育場館、文化場館、市場商超、展銷場所取消或推遲非必要的大型活動。

（2）商場和超市、銀行、農貿（集貿）市場等營業場所停止促銷等人員聚集活動，商場、銀行等縮短營業時間。

（3）相對密閉的娛樂休閒場所、洗浴場所、宗教活動場所暫停營業或開放。

（4）場站碼頭、公園景區等較大空間和開放式公共場所，須加強客流引導，儘量分散不扎堆。

（5）餐飲場所應限制同餐人數，或取消堂食（內用）。