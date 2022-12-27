我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

中國新冠「乙類乙管」 疫情嚴重時仍可取消餐飲內用

記者陳言喬／即時報導
中國將新型冠狀病毒感染降為乙類乙管後推出指引方案，今後疫情嚴重時餐飲場所應限制用餐人數或取消內用。圖為寧夏銀川本月上旬的某餐廳用餐民眾。（中新社）
中國將新型冠狀病毒感染降為乙類乙管後推出指引方案，今後疫情嚴重時餐飲場所應限制用餐人數或取消內用。圖為寧夏銀川本月上旬的某餐廳用餐民眾。（中新社）

中國國務院聯防聯控機制，今天進一步發布「新型冠狀病毒感染乙類乙管疫情監測方案」等5個文件通知，當中規定今後疫情嚴重時，短期內可採取減少人群聚集的措施，包括取消堂食。

中國國務院聯防聯控機制昨天（26日）發布「關於對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管的總體方案」，今天再發布5個文件進一步指導各地各部門平穩有序實施新型冠狀病毒感染。

其中在新型冠狀病毒感染「乙類乙管」檢測方案部分，社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再開展全員核酸篩查。疫情流行期間，核酸檢測應以「單採單檢」為主。

在重點人群、重點機構、重點場所新型冠狀病毒感染「乙類乙管」防控指引部分，疫情嚴重時，短期內可採取以下減少人群聚集的措施：

（1）會議中心、體育場館、文化場館、市場商超、展銷場所取消或推遲非必要的大型活動。

（2）商場和超市、銀行、農貿（集貿）市場等營業場所停止促銷等人員聚集活動，商場、銀行等縮短營業時間。

（3）相對密閉的娛樂休閒場所、洗浴場所、宗教活動場所暫停營業或開放。

（4）場站碼頭、公園景區等較大空間和開放式公共場所，須加強客流引導，儘量分散不扎堆。

（5）餐飲場所應限制同餐人數，或取消堂食（內用）。

疫情 國務院 檢測

上一則

質疑美染疫數據「透明度在哪」華春瑩舊推文被英學者酸

下一則

中國1月開放國門 旅遊平台：入境需求比出境還多

延伸閱讀

台灣兵役將延長為1年 影響2005年後出生役男

台灣兵役將延長為1年 影響2005年後出生役男
習近平談防疫：引導民眾主動學習健康知識 養成好習慣

習近平談防疫：引導民眾主動學習健康知識 養成好習慣
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
香港專家談通關 倡內地客遵行疫苗通

香港專家談通關 倡內地客遵行疫苗通

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客