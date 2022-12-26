中國將恢復出境遊 北京出現人潮換護照、詢問簽證延期

民眾在北京市公安局出入境管理局辦理業務。(記者陳政錄／攝影)

中國26日晚間公告，明年1月8日起，將新型冠狀病毒肺炎改為「新型冠狀病毒感染」，實行傳染病乙類管制，將有續恢復中國公民出境旅遊、入境者取消集中隔離等，消息發布後，旅遊平台上國際機票瞬時搜索量暴增850%。27日一早，北京 市出入境管理局辦理大廳也開始迎來人潮，民眾前來詢問簽證 延期和過期護照換發業務。

據中國同程旅行平台數據顯示，消息發布後，全平台的國際機票瞬時搜索量成長850%；簽證搜索量瞬時成長10倍。

其中，中國遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、南韓、泰國，出境旅遊主要搜索用戶來自於北京、上海、廣州三地。去哪兒網數據也顯示，消息發布後15分鐘，該平台上國際機票瞬時搜索量成長7倍。

27日一早，上午9時開門營業的一處北京市公安 局出入境管理局，也開始迎接前來詢問簽證、護照換發業務的民眾。一位北京市民表示，他護照去年就過期了，上個月想要換發，但工作人員直接告訴他「辦不了」，所以現在趁政策放寬後，來碰碰運氣。

不過，另一位前來辦理簽證業務的民眾也表示，除了一些比較繁瑣的情況外，其實現在大部分業務都可以在網上辦理，提前申請預約領證，去日本等地的簽證也可透過旅行社申辦，所以今天來的人潮，並沒有想像中多，另一方面，也可能是因為前一段時間，北京不少簽證中心暫停對外開放，現在還在恢復階段，所以大家都會「觀望幾天」有關。但他說，周邊朋友想要出國旅遊的情緒都相當熱切、激動，估計今年春節時就會很明顯。

據中國旅遊研究院發布的《中國出境旅遊發展年度報告(2022—2023)》顯示，2020年至2022年，中國出境旅遊人數累計減少4億人次，出境旅遊受損嚴重。陸媒報導稱，此次新政激發的出境游重啟，將有效恢復遊客信心，使得疫情期間積壓的出境游需求開始釋放，按下「加速鍵」。