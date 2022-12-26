我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國1月取消入境隔離 華人：怕感染 等夏天再回去

理財Q&A／通膨驚人 100萬元存款夠不夠退休？

中國將恢復出境遊 北京出現人潮換護照、詢問簽證延期

記者陳政錄／北京即時報導
民眾在北京市公安局出入境管理局辦理業務。(記者陳政錄／攝影)
民眾在北京市公安局出入境管理局辦理業務。(記者陳政錄／攝影)

中國26日晚間公告，明年1月8日起，將新型冠狀病毒肺炎改為「新型冠狀病毒感染」，實行傳染病乙類管制，將有續恢復中國公民出境旅遊、入境者取消集中隔離等，消息發布後，旅遊平台上國際機票瞬時搜索量暴增850%。27日一早，北京市出入境管理局辦理大廳也開始迎來人潮，民眾前來詢問簽證延期和過期護照換發業務。

據中國同程旅行平台數據顯示，消息發布後，全平台的國際機票瞬時搜索量成長850%；簽證搜索量瞬時成長10倍。

其中，中國遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、南韓、泰國，出境旅遊主要搜索用戶來自於北京、上海、廣州三地。去哪兒網數據也顯示，消息發布後15分鐘，該平台上國際機票瞬時搜索量成長7倍。

27日一早，上午9時開門營業的一處北京市公安局出入境管理局，也開始迎接前來詢問簽證、護照換發業務的民眾。一位北京市民表示，他護照去年就過期了，上個月想要換發，但工作人員直接告訴他「辦不了」，所以現在趁政策放寬後，來碰碰運氣。

不過，另一位前來辦理簽證業務的民眾也表示，除了一些比較繁瑣的情況外，其實現在大部分業務都可以在網上辦理，提前申請預約領證，去日本等地的簽證也可透過旅行社申辦，所以今天來的人潮，並沒有想像中多，另一方面，也可能是因為前一段時間，北京不少簽證中心暫停對外開放，現在還在恢復階段，所以大家都會「觀望幾天」有關。但他說，周邊朋友想要出國旅遊的情緒都相當熱切、激動，估計今年春節時就會很明顯。

據中國旅遊研究院發布的《中國出境旅遊發展年度報告(2022—2023)》顯示，2020年至2022年，中國出境旅遊人數累計減少4億人次，出境旅遊受損嚴重。陸媒報導稱，此次新政激發的出境游重啟，將有效恢復遊客信心，使得疫情期間積壓的出境游需求開始釋放，按下「加速鍵」。

值得注意的是，北京市公安局出入境管理局也已於26日宣布，在東城區、西城區、大興區、昌平區、延慶區等五區，分別增設外國人出入境服務廳，受理訪問、探親、學習等9類簽證延期、換發和補發等業務等，並進一步優化國際人才出入境服務。

北京民眾在出入境證件引導櫃檯前詢問。(記者陳政錄／攝影)
北京民眾在出入境證件引導櫃檯前詢問。(記者陳政錄／攝影)

簽證 北京 公安

上一則

中國取消入境隔離 義大利、南韓對中國客「增查核酸」

延伸閱讀

北京「陽過」漸恢復煙火氣 專家示警：重症高峰將至

北京「陽過」漸恢復煙火氣 專家示警：重症高峰將至
各地組隊支援北京疫情 港媒：醫療落後的鄉鎮怎麼辦？

各地組隊支援北京疫情 港媒：醫療落後的鄉鎮怎麼辦？
北京社區醫院配置輝瑞Paxlovid？中衛健委：未收到通知

北京社區醫院配置輝瑞Paxlovid？中衛健委：未收到通知
北京重症呼吸道病人 較往年多出10多倍

北京重症呼吸道病人 較往年多出10多倍

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起