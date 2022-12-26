我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位結帳 買1杯咖啡「要給小費」更躲不掉

南加跨年夜濕冷 27日起將連下5天雨

中國國境開放 機票價格仍將居高不下

記者陳言喬／即時報導
中國國境開放，但機票價格仍將居高不下。圖為北京首都國際機場T3航站樓，旅客進入國內出發通道。(中通社)
中國國境開放，但機票價格仍將居高不下。圖為北京首都國際機場T3航站樓，旅客進入國內出發通道。(中通社)

中國26日宣布取消入境隔離管制並開放公民出境遊，但機票恐仍居高不下。

星島網報導，全球商務旅行協會（GBTA）表示，因應旅遊需求反彈，加上中國重新開放出入境，2023年亞太地區航空公司的盈利可望大幅提升。

但該區機票價格仍難以下調，需求超出原先預期是造成機票價格大幅上漲的主因，尤其是亞洲市場，許多亞洲航空公司的機票持續上漲。GBTA預測，亞太地區經濟艙平均票價在2022年上漲40%之後，2023年將再上漲14.7%至平均304美元，直逼2019年的314美元水準。

此外，2023年亞-歐航線和亞洲-北美航線的經濟艙機票價格，預料將分別上漲14.5%和10.3%，而亞洲區域內的票價則將上升5.4%。

商務艙方面，亞太地區2022年平均票價上漲45.2%後，預期2023年將上漲6.2%，至平均3,790美元，短程和長途票價則將上漲5%~7%。

分析師表示，儘管各地區、國家的機票漲價幅度不同，但票價日益昂貴已成趨勢。當然，除了供求定律外，航空業尋求達成在2050年淨零排放目標，有關成本轉嫁給消費，亦是造成機票價格不斷攀升的原因之一。

國際航空運輸協會（IATA）表示，受惠於航空旅遊持續復甦，航空業2023年預料將出現2019年來首次獲利。不過，許多航空公司2023年仍將面臨困境，主要是受成本上升、繁瑣法規，以及政府政策反覆所致。

航線 分析師

上一則

劉強東痛罵京東高管是騙子：只會做PPT忽悠我

延伸閱讀

日本擬在距台最近的與那國島 部署地對空飛彈

日本擬在距台最近的與那國島 部署地對空飛彈
班機更改導致行程大亂 專家教你如何從容因應

班機更改導致行程大亂 專家教你如何從容因應
黃敏境洛時專訪 宣揚台灣防疫成績

黃敏境洛時專訪 宣揚台灣防疫成績
行李去哪兒了？新加坡機場App即時掌握 華航、長榮都參與

行李去哪兒了？新加坡機場App即時掌握 華航、長榮都參與

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了