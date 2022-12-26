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劉強東痛罵京東高管是騙子：只會做PPT忽悠我

記者陳言喬／即時報導
京東創辦人劉強東痛罵京東的部分高管是騙子。（取材自黑馬網）
京東創辦人劉強東痛罵京東的部分高管是騙子。（取材自黑馬網）

中國京東創辦人劉強東近日在京東內部管理培訓會上痛罵部分高管是「騙子」，稱「拿PPT和假大空辭彙忽悠自己的人就是騙子」，表示部分高管醉心於PPT和奇妙辭彙，或吹得天花亂墜但是執行一塌糊塗。

綜合中華網、虎嗅網報導，通過11月的高管培訓會和12月的線下經營理念學習會，可以發現劉強東對兩個問題表達了不滿：其一是整體的組織效率；其二是集團的戰略失焦。

一名與會人士稱，老劉認為，京東應該聚焦成本、效率、體驗這些關鍵要素。並且重拾低價策略、回歸用戶。

劉強東給高管和京東員工們再次描述了自己曾經的勝仗並剖析獲勝的原因：打贏當當，關鍵因素是價格；打贏蘇寧，關鍵因素還是價格。

「有人寫了精美的PPT在會議上彙報，但業務的真實情況遠非PPT呈現的那樣」。一位內部人士透露，本次被拿下的高管之一在京東內部以「善做PPT聞名遐邇」。

「PPT大神是一個縮影：自2018年後，劉強東通過會議制度、架構調整、資訊管道梳理來瞭解京東的運營細節，但這個制度存在一個縫隙——劉強東本人的精力是有限的」。

少部分高管開始醉心於PPT和奇妙的辭彙，或者吹得天花亂墜最終執行一塌糊塗。

劉強東說，「後來你發現他們是騙子」！在11月20日的高管培訓會及12月的經營理念視頻學習會上，劉強東直接把這樣的行為描述為騙子。

一位京東高層人士稱，有人拿美好的辭彙和PPT給老劉洗腦，但最終執行出來和目標差距太大了。洗腦不是一次，而是多次，或者說持續洗腦。這名人士表示，在過去三年劉強東對兄弟們給予了前所未有的耐心和信任，放權的氛圍自京東1998年創立以來是沒有的。一些兄弟辜負了老劉的信任。

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