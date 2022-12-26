我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

假日購物趨勢 華人愛海淘 寧願等待不著急買

中國宣布解除出境遊管制 旅遊平台搜尋量暴漲7倍

記者陳言喬／即時報導
澳門成為中國開放出境遊管制後的第一旅遊目的地。（新華社）
澳門成為中國開放出境遊管制後的第一旅遊目的地。（新華社）

中國12月26日深夜發布恢復中國公民出境旅遊，取消入境隔離管制後，15鐘內旅行平台上的出境遊搜尋量瞬間暴漲7倍，可望推動國際出入境旅遊的經濟復甦。

中國新聞網報導，據「去哪兒」平台資料顯示，這項消息發布後15分鐘內，國際機票瞬時搜尋量增長7倍，熱門目的地為泰國日本和韓國。攜程資料則顯示，發布30分鐘內，熱門海外目的地搜尋量同比大漲10倍，出境（包含中國港澳台）機票、海外酒店搜尋均達到三年來峰值。

攜程資料顯示，澳門第一、香港第二、其後依序是日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國，成為搜尋量增長最快的前十名目的地，春節出境跟團遊產品的相關搜尋量，猛漲6倍。

同程資料顯示，消息發佈後，全平台國際機票瞬時搜尋量增長850%；簽證搜尋量瞬時增長10倍，中國遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、韓國、泰國。搜尋量最高的出境航班熱門目的地主要有曼谷、東京、首爾、洛杉磯和新加坡，出境遊主要搜尋使用者來自於北京、上海、廣州三地。

中國旅遊研究院日前發布「中國出境旅遊發展年度報告(2022—2023)」顯示，2020年至2022年中國出境旅遊人數累計減少4億人次，出境旅遊受損嚴重。恢復公出境遊和取消入境隔離管制後，將有效恢復旅遊業，為出境遊復甦按下「加速鍵」。

「去哪兒」大數據研究院院長蘭翔分析，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升。

不過，目前出境遊人均消費不降反升。攜程資料顯示，近半年來中國出境的機票及高星酒店人均花費，較疫前分別增長了64%和40%。

攜程研究院行業分析師方澤茜認為，隨著旅遊供給側的恢復，以及全球主要經濟體對通脹水準的控制，出境遊整體機酒價格有望回落至疫情前水準；但因供給側設施、人力的恢復仍存在短期約束，因此價格的回落依然需要一些時間。

泰國 日本 新加坡

上一則

北京「陽過」漸恢復煙火氣 專家示警：重症高峰將至

延伸閱讀

中國取消入境隔離 南加華人歡呼「三年等到這一天」

中國取消入境隔離 南加華人歡呼「三年等到這一天」
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
中國疫情引藥荒 搶購潮恐逐漸擴及韓國

中國疫情引藥荒 搶購潮恐逐漸擴及韓國

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了