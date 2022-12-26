中國宣布解除出境遊管制 旅遊平台搜尋量暴漲7倍

澳門成為中國開放出境遊管制後的第一旅遊目的地。（新華社）

中國12月26日深夜發布恢復中國公民出境旅遊，取消入境隔離管制後，15鐘內旅行平台上的出境遊搜尋量瞬間暴漲7倍，可望推動國際出入境旅遊的經濟復甦。

中國新聞網報導，據「去哪兒」平台資料顯示，這項消息發布後15分鐘內，國際機票瞬時搜尋量增長7倍，熱門目的地為泰國 、日本 和韓國。攜程資料則顯示，發布30分鐘內，熱門海外目的地搜尋量同比大漲10倍，出境（包含中國港澳台）機票、海外酒店搜尋均達到三年來峰值。

攜程資料顯示，澳門第一、香港第二、其後依序是日本、泰國、韓國、美國、新加坡 、馬來西亞、澳洲和英國，成為搜尋量增長最快的前十名目的地，春節出境跟團遊產品的相關搜尋量，猛漲6倍。

同程資料顯示，消息發佈後，全平台國際機票瞬時搜尋量增長850%；簽證搜尋量瞬時增長10倍，中國遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、韓國、泰國。搜尋量最高的出境航班熱門目的地主要有曼谷、東京、首爾、洛杉磯和新加坡，出境遊主要搜尋使用者來自於北京、上海、廣州三地。

中國旅遊研究院日前發布「中國出境旅遊發展年度報告(2022—2023)」顯示，2020年至2022年中國出境旅遊人數累計減少4億人次，出境旅遊受損嚴重。恢復公出境遊和取消入境隔離管制後，將有效恢復旅遊業，為出境遊復甦按下「加速鍵」。

「去哪兒」大數據研究院院長蘭翔分析，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升。

不過，目前出境遊人均消費不降反升。攜程資料顯示，近半年來中國出境的機票及高星酒店人均花費，較疫前分別增長了64%和40%。

攜程研究院行業分析師方澤茜認為，隨著旅遊供給側的恢復，以及全球主要經濟體對通脹水準的控制，出境遊整體機酒價格有望回落至疫情前水準；但因供給側設施、人力的恢復仍存在短期約束，因此價格的回落依然需要一些時間。