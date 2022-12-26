北京「陽過」漸恢復煙火氣 專家示警：重症高峰將至

北京三里屯商圈恢復人潮。攝影／記者陳政錄

中國12月初調整新冠疫情 防控政策後，本就疫情嚴重的北京 、廣州等地率先進入大規模感染期，在多人陸續「陽過」轉「陽康」後，數據顯示，北京上周起陸續恢復煙火氣，景點門票預訂量較前一周成長177%，北京地鐵 也自26日起，早高峰恢復正常運力水準。但也有專家示警，隨著感染高峰到來，重症高峰也將抵達，呼籲政府應盡快公布相關數據，以提高抗擊疫情的效率。

周末是聖誕節，據攜程平台數據顯示，近一周北京景區門票預訂量相比上周增加177%，率先出門的遊客以1990年後出生的年輕人為主，占比近50%。其中，12月24、25日，北京景區門票預訂量比上周末成長超過兩倍，北京環球度假區、野生動物園、故宮等迎來久違的大批遊客。

另據新京報報導，24日北京朝陽合生匯單日客流超過10萬，西單大悅城客流量達前一天的兩倍，餐飲銷售比上周末成長了7倍。

繼上周暫緩汽車限號上路，使得街上車流量逐漸恢復後，北京地鐵26日也發布消息稱，為助力北京市推進復工復產，保障乘客順暢出行，今日早高峰起，北京地鐵公司所轄線路運力恢復到正常水準。

一名在北京朝陽區經營餐廳的業者坦言，自從12月21日起，北京餐飲內用不再查驗核酸證明開始，門市內用的客流量就明顯增加，至少兩、三倍起跳，且很多人基本也都「陽過」了，出門不再謹慎，反而開始報復性消費。

不過，對於疫情，北京大學第一醫院呼吸和為重症醫學科主任王廣發近日也示警，隨著感染高峰來臨，北京疫情將於未來一、兩周內迎來重症高峰，老人、有基礎病患者首當其衝，應提前做好準備；另外如廣西、海南、江蘇、浙江等地，也紛紛預測中國地方疫情的感染高峰將於12月底到明年1月初之時來臨。