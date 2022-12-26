習近平談防疫：引導民眾主動學習健康知識 養成好習慣

中共總書記習近平。新華社

中國12月初調整新冠疫情 防控政策後，各地迎來「感染高峰」，面對當前形勢，中國國家主席習近平 26日在中國「愛國衛生運動」展開70周年之際表態，強調當前新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動，引導民眾主動學習健康知識，掌握健康技能，養成良好的個人衛生習慣。

據新華社，中國「愛國衛生運動」展開70周年之際，習近平做出重要指示。

習近平說，70年來，在中共 的領導下，愛國衛生運動堅持以人民健康為中心，堅持預防為主，為改變城鄉環境衛生面貌、有效應對重大傳染病疫情、提升社會健康治理水平發揮了重要作用。

習近平接著強調，當前，中國新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動，充分發揮愛國衛生運動的組織優勢和群眾動員優勢，「引導廣大人民群眾主動學習健康知識，掌握健康技能」，養成良好的個人衛生習慣，踐行文明健康的生活方式，「用千千萬萬個文明健康小環境築牢疫情防控社會大防線，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。」

據報導，中國國務院總理李克強也作出批示指出，當前新冠疫情防控優化調整措施在有序推進落實，要發揮優勢，調動各方面科學防控積極性。

李克強說，中國各級政府要進一步加大工作力度，切實保障群眾就醫和防疫用品需求，守護人民生命安全和身體健康。

先前，習近平在10月中共20大召開時，還強調要「堅持動態清零不動搖」，並提出「中國式現代化」等主張，11月上旬，習近平在中共中央政治局常委會會議中，重申要堅定貫徹動態清零，但要糾正一刀切與層層加碼，接著，中國當局陸續推出優化疫情防控的20條措施，和「新十條」。而此次談話，是「新十條」推出以來、中國放寬防控措施後，習近平再度對中國疫情防控工作做出指示。