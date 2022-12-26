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中國學術網站「知網」被控壟斷 遭罰1253萬美元

記者陳言喬／即時報導
中國學術網站「知網」被依反壟斷網處罰8760萬元人民幣（約1253萬美元）。（新浪）
中國學術網站「知網」被依反壟斷網處罰8760萬元人民幣（約1253萬美元）。（新浪）

中國知名學術型網站「知網」被指違反「反壟斷法」，今天被中國市場監管總局處罰8760萬元人民幣（約1253萬美元），並全面整改。

新華網報導，本案是在2022年5月立案調查，市場監管總局成立專案組對「知網」進行現場檢查，並對其他競爭性平台和大量用戶廣泛開展調查取證。

經查，「知網」在中國境內中文學術文獻網路資料庫服務市場具有支配地位。2014年以來，「知網」濫用該支配地位實施壟斷行為。一是通過連續大幅提高服務價格、拆分資料庫變相漲價等方式，實施了以不公平的高價銷售其資料庫服務的行為；二是通過簽訂獨家合作協定等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第三方授權使用學術期刊、博碩士學位論文等學術文獻資料，並採取多種獎懲措施保障獨家合作實施。

調查表明，「知網」實施不公平高價、限定交易行為排除、限制了中文學術文獻網路資料庫服務市場競爭，侵害了用戶合法權益，影響了相關市場創新發展和學術交流傳播，構成《反壟斷法》第22條第一款第（一）項、第（四）項禁止的「以不公平的高價銷售商品」和「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

2022年12月26日，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令「知網」停止違法行為，並處以其2021年中國境內銷售額17.52億元5%的罰款，計8760萬元。同時，堅持依法規範和促進發展並重，監督「知網」全面落實整改措施、消除違法行為後果，要求「知網」圍繞解除獨家合作、減輕用戶負擔、加強內部合規管理等方面進行全面整改，促進行業規範健康創新發展。

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