上海這家醫院急診醫生感染逾8成 接診量達平時5倍

上海仁濟東院急診大廳裡，走道上放滿了留觀床位。（京報網）

京報網報導，12月24日，上海交通大學醫學 院附屬仁濟醫院東院（以下簡稱「仁濟東院」）發熱門診量一天的接診量為867人次，急診科則高達1351人次。其中，120救護車送至急診的患者有114位，這個數字是平時的5倍左右。

而與此同時，仁濟東院急診科原本31位醫生，只剩4人尚未感染，護士的感染比例超過60%。

12月21日起，上海市衛健委宣布進入醫院不再需提供核酸陰性證明。這意味著，急診將承接發熱門診的部分壓力，成為給發熱門診「洩洪」的出口。

事實上，文件正式落地之前，為了保證及時搶救危重症患者，仁濟東院對核酸檢測 的要求已經進行了人性化的調整。 「不管陰性陽性，只要是有病人的生命受到威脅，救人是第一位的。」

疫情 波峰來臨，與疫情數度交手的仁濟東院急診科再次迎來挑戰。與以往不同的是，這一次，另一重壓力來自醫護因感染造成的大規模減員。

整個急救中心，從走廊到大廳，只要能擺下急診觀察床的地方，幾乎都被物盡其用。

一位70多歲的阿婆來照護病了四五天的兒子，因為實在沒有陪護的位置，她這幾天一直蜷縮在窗台上，用袋子當枕頭，勉強休息。

救護車緩衝區分診台護士王秀也為此發愁，「地方很小，人又很多，也不利於病情的觀察。」

同期還有別的病人等在門口。由於醫護大量減員，整個急救中心裡只有一位女醫生忙前忙後，同時應對四五個患者家屬的詢問。

12月下旬開始，疫情波峰愈發臨近，仁濟東院急診科的工作量已經達到了平時的五倍。

這幾天，急診科副主任醫師熊劍飛感到壓力襲來，「有點4月份那時候的苗頭」。熊劍飛負責統管急診搶救大廳的工作。今年4月的那場疫情中，仁濟東院是浦東唯一一家沒有停診的三甲醫院急診，承載了當時幾乎所有浦東地區120轉運來的急救任務。

早上7點，他到達醫院，7點20分換好防護進入急診大廳，開啟一整天「打仗般」的工作。首先要關注的是交班情況。 8點是夜班的下班時間。目前每天夜間，有100多位病人躺在仁濟東院的急診大廳，值班醫生需逐個交代清楚這些患者的病情。 8點半不到，熊劍飛和另外幾位主班醫生必須馬不停蹄地開始查房，隨後在診室裡接診。與此同時，他還需要隨時關注整個搶救大廳的各項事務。