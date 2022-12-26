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A股超過人民幣千億市值晶片公司 僅剩3家

記者林茂仁／即時報導
A股超過人民幣千億市值晶片公司僅剩3家。（路透）
A股超過人民幣千億市值晶片公司僅剩3家。（路透）

A股上市公司中，中芯國際以超過人民幣3000億元（約429億美元）的市值位居榜首，其他市值超過人民幣千億元的晶片公司僅剩紫光國微和北方華創，這比三個月前的六家又少了一半。包括卓勝微、匯頂科技、華潤微等多家曾經觸及過千億市值的晶片廠商股價都早已腰斬。

中國晶片股26日集體上漲，卓勝微、兆易創新大漲近7%，聞泰科技上漲超過3%，紫光國微、北方華創漲幅也都接近3%。

第一財經報導，一位上述某晶片上市公司董事長表示，前兩年晶片行業發展速度太快，資本太瘋狂，很多創業公司要證明自己的價值，可能還需要等上一兩年。

從全球市場來看，晶片行業明年也可能面臨一場大蕭條。如何穿越景氣周期， 成為擺在很多半導體企業面前的問題。

Gartner預測顯示，2023年全球半導體銷售額將比今年減少3.6%，為5,960億美元；IC Insights預測，明年全球半導體銷售額將減少5%，降至6,042億美元；而世界半導體貿易統計組織（WSTS）則預測，明年全球半導體銷售將減少4.1%，僅5,565億美元。

中國商務部網站援引相關報導稱，隨著配套產業對系統半導體的需求下降，客戶訂單量減少，代工行業的困難將持續到明年，市場調查預測，明年代工市場的銷售額將比今年減少2.3%。受此影響，台積電等代工企業近期紛紛下調或推遲設備投資目標。

儘管全球半導體市場或進入蕭條期，但市場認為，並不是所有的晶片廠商都沒有增長機會。Gartner分析師盛陵海表示，有自己獨特技術競爭力的企業還是會有機會。例如英飛淩的IGBT晶片，還是會有不少的需求量。

另外，分析師還稱，中國的晶片市場增長預計仍會高於全球。盛陵海表示，主要的增長因素來源於中國國內供應鏈的機會，中國國內的半導體供應鏈體系正在重塑，消費類產品、汽車和工業領域都有發展的空間。

以紫光國微為例，該公司的產品廣泛應用於通訊、VR、人工智慧、金融、電信、工業、汽車、航空等領域。該公司財報顯示，今年前三季營收增長超過30%，其中第3季實現35.7%的增長。

紫光國微方面在回答如何在下行周期來臨、市場競爭愈加激烈的背景下，跨越周期實現逆勢增長時強調，強鏈補鏈，塑造企業長期競爭優勢是關鍵。

從上下游來看，紫光國微將賽道延伸至晶片測試行業，在全球產能緊缺的情況下，建設自有半導體測試企業捷准芯測；該公司旗下壓電晶體板塊企業國芯晶源，近年來也布局了物聯網、人工智慧場景配套用超微型晶振，基站通信用超高頻晶振，汽車電子超穩定晶振等領域，以對沖消費電子行業下行影響。

晶片 汽車 大蕭條

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