我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美版拼多多Temu美國下載量居冠 然而隱憂也不少

中國1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

中國發布通知：元旦春節期間錯峰休假與開學

中央社台北26日電
圖為20日北京街頭的市民。(美聯社)
圖為20日北京街頭的市民。(美聯社)

在連續3年倡導「就地過年」後，中國官方發布有關明年元旦春節工作的通知，指出企業要讓員工錯峰休假，學校要錯峰開學，春運的原則之一是「降低疫情傳播風險」，並要求做好重症應對準備。

新華社今天報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於做好2023年元旦春節期間有關工作的通知」。

這份通知第一點就是「確保疫情防控措施調整轉段平穩有序」，表示強化屬地責任，要做好重點機構、重點單位、重點人群COVID-19疫情防控工作，最大限度減少疫情對民眾生產生活的影響。

此外，還要「加強分級分層分流救治引導和居家患者健康指導，做足醫療救治特別是重症救治的應對準備」，切實保障重症救治和正常醫療秩序。做好藥物、檢測試劑的生產供應儲備和配送工作。加強健康知識宣傳等，引導群眾注意個人防護，戴口罩、勤洗手、少聚集。

在保障民眾出行方面，要按照滿足群眾出行需求、降低疫情傳播風險、提供安全便捷服務的原則，組織做好春運工作。指導企事業單位結合工作需要和職工意願錯峰休假，指導學校錯峰放假開學，實現錯峰出行，減少旅客出行擁擠和聚集。

其他還有有關保障假期期間糧食供應、公共安全等方面的指示。

疫情 國務院 檢測

上一則

中國1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

延伸閱讀

上海特斯拉陷疫提前停產？ 公司：媒體說法不完全準確

上海特斯拉陷疫提前停產？ 公司：媒體說法不完全準確
北京重症呼吸道病人 較往年多出10多倍

北京重症呼吸道病人 較往年多出10多倍
中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡
夏州越棉寮華人聯誼會 春節聯歡券開賣

夏州越棉寮華人聯誼會 春節聯歡券開賣

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

2022-12-20 14:10

超人氣

更多 >
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效