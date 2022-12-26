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各地組隊支援北京疫情 港媒：醫療落後的鄉鎮怎麼辦？

記者陳言喬／即時報導
多省組隊支援北京疫情，但港媒稱那些醫療落後的基層鄉鎮怎麼辦，圖為北京朝陽體育館闢為臨時發熱門診的現場。（新華社）
多省組隊支援北京疫情，但港媒稱那些醫療落後的基層鄉鎮怎麼辦，圖為北京朝陽體育館闢為臨時發熱門診的現場。（新華社）

北京疫情嚴重，湖南、山東等省組建醫療隊馳援北京，港媒稱與以往不同，現在中國全國各處疫情都很嚴重，各省醫療資源都很緊張，尤其北京的醫療資源最優，各地支援北京，這道理似乎說不過去。

香港01報導，北京現在確實需要醫生護士，需要急救資源；但更需要醫生護士，需要藥物和關照的恐怕還是地方、是鄉鎮農村而不是北京。北京作為大城市，這裡的社會需要能夠被關注，但是在縣城、鄉鎮、農村，誰會去關注他們呢？他們怎麼解決在陽達峰過程中，以及在隨之而來的危重症和死亡高峰期間，可能遇到的醫療擠兑難題？

相對人均醫療資源更豐富的大城市，基層才應該得到更多關注，坦率說，寧願看到各省向下向縣城、鄉鎮、農村派遣醫療隊的新聞，也不願看到向上向醫療資源更集中的地方派出醫療隊。

文章稱，疫情三年來檢驗了很多東西，也改變了很多東西。三年來有多少中國醫生始終奮戰在防疫一線，但是也有多少所謂的「專家」光環散盡，從令人敬仰的對象變成了令人鄙視討伐的對象。三年前「大白」在人們心裡的形象也和三年後幾乎完全變了模樣。

三年前是組織醫療隊奔赴支援，三年後還是組織醫療隊奔赴支援，這就讓人有點不知道怎麼說才好了。

文章直言，這三年中國為防疫投入了很多財政資源和人力、物力，尤其是今年以來，為應對具有超強傳播能力的Omicron投入了數不勝數的資源。如果把這些用於核酸檢測與強制隔離的投入，拿出其中一部分，哪怕是一小部分用於退燒藥等醫療物資儲備和醫院ICU等急救資源擴容，現在還需要進行異地支援嗎？如果在今年春夏之間，趁夏季高温期間開始有步驟做放開準備，不是在病毒傳播能力最強的冬天才被迫突然放開，是不是各方面應對會更從容一些呢？

北京 疫情 防疫

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