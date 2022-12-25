北京還在艱難抗疫 但第一批康復的北京人已湧入三亞

海南三亞機場已見入境遊客。（三亞機場管理局）

多數北京 群眾仍在艱難抗疫，但有第一批染疫後康復的群眾正大舉出遊南方溫暖的海南。中媒稱，三亞海灘上到處是「陽康」的北京人，第一批轉陰的北方人正在湧入三亞。

都市快報報導，浪漫天涯國際旅行社（海南）有限公司的涂經理表示，前段時間需求幾乎為零的北京訂單近期暴漲了300%。

三亞機場 的統計數據顯示。23日，三亞機場進港旅客25066人次，高於12月中旬日均2萬人的水準，更比11月5000人次翻了兩番。攜程資料顯示，近一周北京遊客赴三亞的酒店預訂量比去年同期增長30%，環比上周增長28%。

遊客湧入讓一些酒店的入住率明顯提升。「我們現在的入住率在85%左右，和月初相比翻了一番」。三亞銀泰陽光度假酒店市場行銷經理李尚軍表示，「新十條」剛頒布時大部分人在觀望，現在已經轉陰的人邁出了報復性出遊的第一步。

和往年相比，涂經理發現這次來的北方遊客中有一些提出了常住的需求，以往常住三亞的東北人比較多，眼下北京和河北遊客多了起來，普遍需求在1-3個月。

在北京某互聯網公司工作的艾文轉陰後到了三亞。他說三亞溫濕的空氣緩解了咳嗽的症狀，原本喜歡衝浪的他這次也沒帶裝備，只是靜靜地躺在沙灘上感受陽光和海風，大多數遊客以休養生息為主，不像往常那麼喧囂，但很舒適。

報導稱，從月初「新十條」公布到現在，三亞一直是各大線上平台最熱門的出行目的地。政策放鬆對提升入住率起到了立竿見影的作用，一些酒店也開始陸續調價。

艾文記得11月初查看時，亞龍灣一些五星級酒店的價格最低才只要500元人民幣(下同，約71.5美元)，12月初漲到了七、八百，最近一些酒店已經取消了優惠政策，恢復到了1500元左右的原價。

過去三年，三亞和海南的旅遊業經歷了大起大落。從2020年的低迷到2021年的大反彈，再到今年的陷入低谷。三亞統計局表示，2019年三亞當年旅遊總收入633.19億元，接待遊客總人數接近2400萬人次。今年1-10月，旅遊總收入降到了363.35億元，接待遊客總人數只有1089.79萬人次。

「三年了，能活下來就算不錯了。本月訂單的逐漸恢復讓他看到了一絲絲曙光，因為遊客增加，現在三亞主幹道已經開始堵車了」。一名旅遊業者說。