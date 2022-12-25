浙江公布日增100萬例確診 下周將達每日200萬例

中國各地新冠病患大增，圖為重慶的醫院裡湧進就醫的老人。（Getty Images）

繼青島和東莞「誠實」說出日增新冠確診數後，浙江省25日也公布，目前每日新增報告新冠陽性人數已突破100萬例，未來幾天將達到驚人的日增200萬例。浙江省2021年常住人口為6540萬人。

山東省青島市衛健委23日晚通報每日新增感染量為49萬人至53萬人；廣東省東莞市23日也通報每日新增感染人數25至30萬人。

浙江省官方25日在疫情 防控新聞發布會公布，目前浙江省日新增報告新冠陽性人數已突破100萬例。預計浙江省疫情高峰將提前到達，在元旦前後進入高位平台期，期間日新增陽性人員最高將達200萬，高峰期預計維持一周左右。

浙江省官方稱，過去一周全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬人次。全省目前在院治療新冠肺炎 病例共13583人，新冠引起的重症病例1人（目前病情平穩），基礎疾病引起的重症危重症病例242人（占1.78%）。

截至12月24日，浙江全省共開放發熱門診診間6595間，按每個診間日接診90人次計算，全省發熱門診最高日接診能力可以達到60萬人次。

浙江省官方又稱，近期感冒退燒藥供應量有所增加，醫療機構緊張狀況有所緩解，在藥物配送方面，各地也加大了向基層醫療機構傾斜力度。根據數據監測，全省到發熱門診就診發熱病人數量已經開始下降，發熱病人基層就診比例從20%提高到了44.7%。