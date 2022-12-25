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疫情大爆發 北京重症呼吸道病人較往年多出10多倍

記者陳言喬／即時報導
中國各地求診病人激增，圖為上海一家醫院發熱門診等候看病的病患。（路透）
中國各地求診病人激增，圖為上海一家醫院發熱門診等候看病的病患。（路透）

中國疫情發展快速，感染者數量持續增長，醫護醫療資源緊缺。專家日前曾測算1月將迎來疫情高峰，據統計，目前北京門診接診量是月初數倍；重症呼吸道病人比往年多出10倍不止。

中國醫療信息公眾號「丁香園」24日報導，北京某三甲醫院課室醫生陳勤表示，目前每日急診的接診量大概有400至500名，比起往年增長約2倍，且與過去不同的是疾病種類幾乎全部局限在呼吸道疾病。「如果只看重症呼吸道的病人，則比往年多出10 倍不止。」醫院已從其他課室調配醫護至發熱門診、急診，最大力度支援急診與發熱門診工作，以減輕醫護壓力。

還有醫生預估，今年冬天的接診量比往年高出三至四倍。即使醫護人員的支援雖能使醫院維持良好有效的運轉，但對比大量的需求，仍然無法填補。「目前患者已無需等待三、四個小時，但仍要等一兩個小時。」

但長時間的等待，對於有基礎疾病的重症患者是非常不利的。急症室中卻累積大量重症患者，因診室飽和而影響救治速度，令醫護感到擔憂。

近期接受急診的重症患者中，大多為有基礎疾病的年長患者。「重症患者幾天後病情病情變化快，有時急轉直下；中後期救治期限長，病床周轉慢，不像發熱門診一些輕症的患者，開了藥就能回家。現在已經將能用的搶救室都用上了，每天還是有很多重症的患者，病房已經飽和了。」重症病房容量幾乎飽和，已成為北京眾多醫院面臨的難題。

央視此前報導，北京各醫院面臨巨大的收治壓力，救護車、呼吸機、病床等搶救設備十分緊缺。北京廢棄方艙、核酸亭、體育場等均改為臨時發熱門診，進行發藥工作。

另外在上海，上海市人民政府辦公廳24日印發關於支持本市相關行業和企業穩崗留工有序運行若干政策措施的通知，其中倡導非必要不做核酸。一線人員感染新冠肺炎後，居家隔離滿7天、症狀明顯好轉或無明顯症狀的，無需進行核酸檢測即可復工。在崗一線人員感染新冠肺炎，若無症狀或症狀輕微的，可根據身體狀況和崗位需要，在做好防護的前提下上班從事適當工作。鼓勵引導外來務工人員留滬過年。

上海市健康促進委員會辦公室、市健康促進中心特別提醒，在當前疫情形勢下，雙休日非必要不外出，少外出、不要前往人群聚集、通風條件較差的密閉場所。

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