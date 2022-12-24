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美通過國防授權法 王毅：中方堅決反制美方強權霸凌

記者陳言喬／即時報導
中共政治局委員、國務委員兼外長王毅，今年9月在第77屆聯合國大會一般性辯論併發表演講。（新華社）
中共政治局委員、國務委員兼外長王毅，今年9月在第77屆聯合國大會一般性辯論併發表演講。（新華社）

美國總統拜登23日簽署「2023財年國防授權法案」將軍援台灣，引發中國外交部、國防部、國台辦強烈抗議。中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅今天（25日）表示，面對美方執意對華圍堵打壓挑釁，中方採取堅決行動，反制強權霸凌。

據中國外交部網站消息，王毅是在今天的2022年國際形勢與中國外交研討會上致詞作上述表示。

王毅說，「我們堅決抵制美錯誤對華政策，推動探索中美兩個大國正確相處之道。面對美方執意對華圍堵打壓挑釁，致使中美關係陷入嚴重困難，中方採取堅決行動，反制強權霸淩，同時開誠佈公溝通，指明正確方向」。

王毅表示，習近平主席兩次應約同拜登總統通話，在峇里島舉行三年來中美元首首次面對面會晤，剖析中美關係實質，劃出中方底線紅線，強調應摒棄你輸我贏、你興我衰的零和博弈思維，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調，按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。

拜登總統再次重申「四不一無意」承諾，並進一步表示美方不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國，美方也無意尋求同中國脫鉤，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

王毅強調，事實一再說明，中美之間脫不了鉤，斷不了鏈。新形勢下，中美共同利益不是減少了，而是更多了。渲染競爭有百弊而無一利，尋求合作是必需而不是選擇。

「我們敦促美方信守承諾，把拜登總統所作積極表態付諸行動，停止對華遏制打壓，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益。我們要求美方改弦更張，樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，共同為中美關係健康穩定發展搭建四梁八柱，夯實堅實地基」。

王毅 拜登 國防部

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