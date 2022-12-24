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中國衛健委：即起不再發布每日疫情數據

「炸彈氣旋」攪亂聖誕 還要冷多久？專家曝回溫時間

中國衛健委：即起不再發布每日疫情數據

記者陳言喬／即時報導
染疫人數太多，陸衛健委即起不再發布每日疫情數據。圖為上海長寧某醫院發熱門診的病患。（Getty Images）
染疫人數太多，陸衛健委即起不再發布每日疫情數據。圖為上海長寧某醫院發熱門診的病患。（Getty Images）

中國防疫政策改為「二十條」與「新十條」後，染疫人數大增，但官方通報的染疫確診數字太低，嚴重背離現實。中國國家衛健委今天通報，即日起不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。衛健委近3年的每日疫情通報工作走入歷史。

網民嘲諷這是「國家級蓋牌」，反而地方政府比較誠實、有良心。

中國放寬防疫後，專家形容疫情如海嘯襲來，但中國國家衛健委每日通報的確診人數僅為3千或4千人，甚至無死亡病例數，引發專家和民眾強烈質疑。近日各地自行通報染疫人數更是打臉國家衛健委，青島市衛健委23日晚就通報每日新增感染量為49萬人-53萬人；東莞市23日也通報每日新增感染人數25-30萬人。

中國新聞周刊報導，部分流行病學專家表示，現在中國仍按甲類傳染病管理新冠，因此醫院要在發現確診病例後兩小時內上報，但大量接診人數使得醫療機構無法完成報告，這可能也變相鼓勵和放任了醫療機構不報告。多位專家建議，參照國外經驗，中國應儘快將抗原（快篩）檢測陽性者納入國家每日的確診數字統計並及時公佈，否則將難以掌握疫情基本的傳播情況。

中國環球時報前總編輯胡錫進昨天也表示，過去的統計方式，或許有其無奈的因由，但那種統計方式既不能反映現實，也嚴重背離民眾的感受，導致對官方公佈資訊嚴肅性的侵蝕，損害了公信力，其弊端遠大於那樣做所能帶來的好處。

他說，由於現在中國全國範圍內都取消了地域性的全員核酸，每日到底有多少新增感染已無法統計，拿出一個準確數字已無可能。但是像青島這樣估算，各地是完全可以去做的。估算雖然存在偏差，但這種偏差要比老辦法帶著個位數的「準確」更容易得到人們的信任、理解和包容，對各項工作的指導意義也更強。

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